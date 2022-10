Gubitak vida: Simptomi se obično pojavljuju postepeno, a ovo su najčešći uzroci

Podijeli:







Izvor: Pexels

Osjećaj zbunjenosti i nemogući kod gubitka vida nije neobična pojava, a obično se postupno pojavljuje kako starimo. Uz gubitak sluha, smanjene mogućnosti po pitanju vida normalna su posljedica starenja. Gubitak vida može biti postepen i tada su najčešći uzrok godine ili popratne bolesti te nagli kada dođe do ozlijede, traume ili teže bolesti koja utječe na vid.

Podaci pokazuju kako se svaka osoba starija od 65 godina suočava s pogoršanjem ili gubitkom vida. U svijetu više od 400 milijuna ljudi ima sniženu oštrinu vida, a oko 50 milijuna ima potpuni gubitak vida ili sljepoću. Više od 80% tih slučajeva starije je od 50 godina.

U nastavku ćemo razjasniti zašto dolazi do gubitka vida, koji su najčešći uzroci i simptomi koji ukazuju na problem te kako liječiti ovo stanje.

Akutni gubitak vida

Oko je kompliciran organ koji pretvara svjetlost u živčane impulse, a djeluje slično kao fotoaparati. Kada gledamo, prozirni prednji dijelovi oka lome zrake svjetlosti projicirajući obrnutu umanjenu sliku na mrežnicu koja je fotosenzibilna. U mrežnici se specijaliziranim živčanim stanicama događa pretvorba u električne živčane impulse i tek tada razumijevamo da vidimo i što vidimo. Ljudsko oko može razlikovati 10 milijuna nijansi boja.

Oko pokreću očni mišići, a dijelovi oka su i očna jabučica, bjeloočnica, rožnica, uvea, šarenica, žilnica, žuta pjega i slijepa pjega. Žuta pjega nalazi se u mrežnici te je zaslužna za oštrinu vida, slijepa pjega je početak vidnog živca koji je neosjetljiv na svjetlo. Uz navedeno u očnoj jabučici se nalaze očna vodica, leća i staklasto tijelo. Ako dođe do poteškoća kod jednog dijela sistema oka, može doći do gubitka vida.

Prije nego govorimo o gubitku vida zbog godina ili bolesti, nužno je spomenuti akutni gubitak vida.

Gubitak vida može biti akutni ako to stanje traje od nekoliko minuta do nekoliko dana. Zahvatiti može jedno ili oba oka, a bolesnici ovo stanje češće opisuju kao zamućenje ili oslabljenje vida. Iako u ovom slučaju gubitak vida traje tek nekoliko dana, uzroci mogu biti vrlo ozbiljni.

Uzroci akutnog gubitka vida obično su zamućenje inače prozirnih dijelova oka, bolesti mrežnice te bolesti koje zahvaćaju vidni živac ili vidne puteve. Uzroci gubitka vida koji traje do nekoliko dana mogu biti:

– začepljenje krvnih žila mrežnice

– neuropatija vidnog živca

– krvarenje u staklovinu koje može biti uzrokovano dijabetičkom retinopatijom ili traumom

– ozljeda

Većina bolesti koje uzrokuju akutni gubitak vida mogu zahvatiti samo dio oka ili izazvati samo ispad vidnog polja. Kod bolesnika koji dožive zamućenje ili oslabljenje vida potrebno je odraditi dijagnozu, istražiti moguće uzroke putem svih simptoma te odraditi fizikalni pregled uz dodatne pretrage. Liječe se uzroci i smanjuju simptomi.

Siva mrena

Čest uzrok gubitka vida je siva mrena koja se obično pojavljuje kod osoba starijih od 60 godina. Bolesnici pojavu sive mrene obično opisuju kao da gledaju kroz zamućeno staklo ili stvaranje zamućenja oštrine i boja kod pogleda.

Siva mrena, katarakta ili staračka mrena najčešće se pojavljuje kod starijih osoba i jedan je od glavnih uzroka sljepoće u svijetu. Nerijetko se pojavljuje s drugim poteškoćama vida. Ne uzrokuje bol, ali kod pacijenta utječe na svakodnevno djelovanje zbog gubitka vida.

Simptomi sive mrene su:

– zamućen vid

– oslabljen noćni vid

– izblijedjele boje

– povećana osjetljivost na svjetlo

– stvaranje duple slike u bolesnom oku

Premda se navodi da je najčešći uzrok sive mrene starenje, uzrok se skriva u lošim životnim navikama te nekim drugim faktorima. Uzrok mogu biti dulja izloženost ultraljubičastom zračenju, dijabetes, pušenje cigareta, dugotrajna terapija kortikosteroidima ili drugim lijekovima, zračenje te genetski faktori.

Siva mrena otežavajuća je za svakodnevan život, ali se može riješiti operativnim zahvatom. Nakon sveobuhvatnog pregleda se provodi zahvat kojim se uklanja očna leća na kojoj je prisutna siva mrena. Operacija se provodi pod lokalnom anestezijom te se pacijenta obično istog dana pušta kući.

S dopunskim osiguranjem u Hrvatskoj je operacija katarakte besplatna.

Gubitak vida zbog glaukoma

Glaukom je bolest propadanja vidnog živca i živčanih vlakana mrežnice, a najčešće je povezan s povišenim intraokularnim tlakom. Pritisak u oku može oštećivati vidni živac koji šalje vizualne signale u mozak.

Nakon sive mrene, ovo je najčešći uzrok gubitka vida u svijetu. Ne postoji jasan uzrok no jedan od češćih rizičnih faktora je povišen očni tlak. Ova vrsta gubitka vida se može pojaviti kod svih generacija, no češće je to u starijoj dobi. Obično u početku nema simptoma te nije bolan, a s vremenom se počne pojavljivati gubitak vida.

Simptomi glaukoma su:

– osjećaj boli unutar oka ili iza očne jabučice

– glavobolja

– osjetljivost oka na pritisak

– suzenje oka

– osjećaj nelagode u očima

Simptom koji bolesnici otkriju je obično slijepa mrlja na bočnoj strani oka. Ako dođe do akutnog glaukoma osim bolova u očima i glavi se može pojaviti naglo zamućenje vida, mučnina i povraćanje.

Akutni glaukom je hitno stanje te se odmah treba početi s liječenjem kako ne bi došlo do sljepoće. Nakon detaljnog pregleda, pregleda očnog kuta, očnog živca, rožnice i ispitivanja vidnog polja, bolesniku se daje terapija. Liječenje glaukoma provodi se kapima za snižavanje očnog tlaka, kirurškim putem te laserskom operacijom oka.

Glaukom se ne može izliječiti, ali se može kontrolirati.

Makularna degeneracija i gubitak vida

Ovo stanje koje uzrokuje gubitak vida česta je pojava kod osoba starijih od 65 godina. Riječ je o bolesti koja ne uzrokuje bol već smanjenje vidnog polja. Makula je žuta pjega u središtu mrežnice koja prima svjetlosne podražaje i koja omogućava centralni vid. Kod makularne degeneracije i s godinama se makula počinje degenerirati te dolazi do gubitka centralnog vida.

Ova pojava ne boli i obično se događa postepeno te bolesnici tek u uznapredovalom stanju otkriju problem. Kod nekih se bolesnika brzo razvija te uzrokuje gubitak vida na oba oka. Najčešći simptomi su zamućenje vida, slabije raspoznavanje detalja te viđanje crne mrlje u središtu vidnog polja. Kod vlažne makularne degeneracije se može pojaviti i iskrivljen vid na način da se ravne crte čine zakrivljenima.

Lijek za ovaj gubitak vida ne postoji, ali se mogu koristiti vitamini koji će usporiti progresiju bolesti. Vlažni oblik se liječi specifičnim lijekovima koji se apliciraju u oko injekcijama.