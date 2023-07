Što je to “hladan šok”? Liječnik objasnio kako izbjeći fatalne posljedice

Podijeli :

Temperature ovih dana dostižu maksimalne vrijednosti pa se većina građana i gostiju nam iz raznih zemalja od jutra do mraka kupa u znoju. Oni sretniji, bliži moru, rijeci ili jezeru imaju tu divnu mogućnost trenutačnog osvježenja. No, i tu treba biti oprezan!

Bez obzira koliko vama bilo vruće i koliko ste nestrpljivi, nagli skok u vodu pri visokim temperaturama može rezultirati tragičnim posljedicama. Sve zbog efekta koji struka naziva hladan šok i koji je potencijalno smrtonosan.

Smoči se prije nego skočiš

Hladan šok je odgovor vašeg organizma na iznenadni doticaj (zagrijanog) tijela s hladnom vodom. A što se to u tijelu točno događa prilikom nastanka hladnog šoka otkrio je za Morski.hr kardiolog Dražen Šebetić iz Poliklinike Šebetić.

“Nakon izlaganja visokim temperaturama dolazi do širenja krvnih žila – arterija i vena. Pri naglom ulasku u vodu koja je vrlo hladna ili hladnija od zraka, tijelo reagira na suprotan način te naglo stišće krvne žile. Ovo potencijalno dovodi do grča krvnih žila i porasta tlačnog opterećenja srca što kod srčanih bolesnika ili osoba koje boluju od tlaka može dovesti do akutnog popuštanja srca i nagle smrti”, kaže liječnik.

Čuvati se svakako moraju svi, a ne samo osobe svjesne svojih srčanih problema ili osobe starije životne dobi. Većina žrtava hladnog šoka ima manje od 30 godina, pokazuju statistički podaci. I uglavnom su muškog spola.

Stoga se prije ulaska u zonu osvježenja:

– poprskajte morem/vodom i smanjite temperaturu svog tijela

– nikako ne skačite ili utrčavajte odmah nakon sunčanja

– pijte puno tekućine i koristite zaštitni faktor

– ne ulazite u more/vodu prepunoga želuca

Kod hladnog šoka osnovno je pravilo ignorirati prirodni ljudski instinkt preživljavanja i prestati mahnito plivati. Ova naizgled spasonosna taktika zapravo je potencijalno smrtonosna zamka i najgora odluka koju možete donijeti. Dodatno napreže srce, hladi kožu i potencijalno puni pluća vodom. Ishod je moguće utapanje, piše Morski.hr.

U slučaju nastanka hladnog šoka stoga jednostavno plutajte 60-90 sekundi. Nakon što se temperatura tijela i disanje stabiliziraju možete ponovno zaplivati.

