Što se može dogoditi ako svaki dan pijete gazirane napitke?

Gazirani bezalkoholni napici su omiljeno piće mnogim ljudima, ali ipak nisu najzdraviji izbor. Konzumiranje napitaka sa šećerom povezano je sa nizom zdravstvenih problema. Negativni efekti konzumacije gaziranih pića mogu se proširiti i na jedan od najvažnijih organa u vašem tijelu, bubrege, piše City Magazine.

Vaši su bubrezi odgovorni za filtriranje toksina i regulaciju ravnoteže tekućine, što igra ključnu ulogu u održavanju cjelokupnog zdravlja. Pretjerana konzumacija gaziranih pića može povećati rizik od problema s bubrezima, poput kronične bolesti bubrega i bubrežnog kamenca, piše City Magazine.

Veza između gaziranih pića i bubrežnog kamenca

Veza između sode i bubrežnog kamenca ozbiljan je razlog za zabrinutost. Visok udio fruktoze u gaziranim pićima sa šećerom može dovesti do povećanog stvaranja mokraćne kiseline i stvaranja kamenaca od kalcijevog oksalata.

Studija iz 2020. objavljena u časopisu “Urology Research & Practice” pokazala je da je česta konzumacija pića zaslađenih šećerom povezana s većim rizikom od stvaranja bubrežnog kamenca.

No, nije prvi put da se ta veza uspostavlja. Ranija studija objavljena u Journal of the American Society of Nephrology 2013. otkrila je da je konzumacija pića zaslađenih šećerom povezana s većim rizikom od stvaranja bubrežnih kamenaca, dok je konzumacija kave, čaja, piva, vina i soka od naranče povezana s manji rizik.

Kronična bubrežna bolest (CKD) i gazirana pića

Kronična bubrežna bolest (CKD) progresivno je i teško stanje koje pogađa milijune ljudi diljem svijeta, objašnjava Nacionalni institut za dijabetes te probavne i bubrežne bolesti (NIDDK). To je stanje koje karakterizira postupni gubitak funkcije bubrega tijekom vremena, što dovodi do nakupljanja otpada i tekućine u tijelu. Tijekom proteklih nekoliko godina sve je više dokaza koji upućuju na vezu između konzumacije gaziranih pića i KBB-a.

