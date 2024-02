Stručnjaci objasnili: Što kombiniranje alkohola s tabletama radi vašem tijelu?

Podijeli :

Svatko tko je ikad popio alkohol, zna koliko on lako može smanjiti inhibicije i dovesti vas do toga da radite stvari koje inače ne biste. Međutim, možda niste znali da miješanje nekih lijekova s alkoholom može dodatno pojačati te ulinke i dovesti vas u opasnost.

Kada pomiješate alkohol s lijekovima, bilo da se radi o onima na recept ili bez recepta, lijekovi mogu pojačati učinke alkohola ili alkohol može pojačati nuspojave lijeka. Miješanje ponekad može rezultirati novim nuspojavama.

Kako alkohol i lijekovi međusobno djeluju?

Kemikalije u vašem mozgu održavaju ravnotežu između uzbuđenja i inhibicije. Previše uzbuđenja može dovesti do konvulzija. Previše inhibicije s druge strane može dovesti do osjećaja sedacije i depresije.

Nekoliko alkoholnih pića u pravilu pruža osjećaj opuštenosti i smanjenja društvenih inhibicija. Nakon dodatnih nekoliko alkoholnih pića, ovisno o toleranciji, primijetit ćete da ne možete dobro koordinirati mišiće, mogli biste nerazgovjetno govoriti, patiti od vrtoglavice, zaboraviti stvari koje su se dogodile, pa čak i zaspati.

Lijekovi u kombinaciji s alkoholom mogu različito djelovati. Alkohol može utjecati na način na koji lijek djeluje u tijelu ili može utjecati na način na koji se lijek apsorbira. Ako vaš lijek ima slične nuspojave kao kad pijete, ti se učinci mogu pojačati.

Nisu sve nuspojave nalik posljedicama opijenosti. Miješanje alkohola s ritalinom, lijekom za ADHD, na primjer, može povećati učinak lijeka na srce, ubrzati broj otkucaja srca i rizik od srčanog udara.

Kombinacija alkohola s ibuprofenom može dovesti do većeg rizika od želučanih tegoba i želučanog krvarenja, piše Science Alert.

Alkohol može pojačati razgradnju određenih lijekova, a to može učiniti lijek manje učinkovitim. Alkohol također utječe na to kako se lijek razgrađuje, potencijalno stvarajući otrovne kemikalije koje mogu izazvati ozbiljne komplikacije jetre. To je poseban problem s paracetamolom.

U najgorem slučaju, posljedice miješanja alkohola i lijekova mogu biti kobne. Kombinacija lijeka koji djeluje na mozak s alkoholom može utjecati na vožnju automobila ili rukovanje teškim strojevima i dovesti do ozbiljne nesreće.

Tko je u najvećem riziku?

Posljedice miješanja alkohola i lijekova nisu isti za sve ljude. Oni koji su najviše izloženi riziku teških posljedica su stariji ljudi, žene i ljudi slabije građe.

Stariji ljudi ne razgrađuju lijekove tako brzo kao mladi i često uzimaju više od jednog lijeka. Oni su također osjetljiviji na posljedice lijekova koji djeluju na mozak i doživjet će više nuspojava, poput vrtoglavice i padova.

Žene i ljudi slabije građe obično imaju višu koncentraciju alkohola u krvi nakon konzumacije iste količine alkohola od nekog snažnijeg.

Koje lijekove ne smijete miješati s alkoholom?

Za lijekove koje je strogo zabranjeno miješati s alkoholom, istaknuo je na ambalaži. Osim toga, savjet uvijek možete dobiti od obiteljskog liječnika.

Najčešći lijekovi na recept koji se ne smiju miješati s alkoholom su benzodiazepini (lijekovi za tjeskobu, nesanicu ili napadaje), opioidi protiv bolova, antidepresivi, antipsihotici i neki antibiotici poput metronidazola i tinidazola.

No, ne treba paziti samo na lijekove koji se izdaju na recept. Neki lijekovi bez recepta koje ne smijete kombinirati s alkoholom uključuju lijekove za spavanje, tablete protiv mučnine koje se najčešće koriste naputovanjima, lijekove protiv prehlade i gripe, alergije i bolove.

Sljedeći put provjerite pakiranje i pitajte za liječnički savjet smijete li konzumirati alkohol dok ga uzimate.

