Volite popiti kavu nakon obroka? Evo zašto to nije dobra ideja

Kava nakon jela isprva pokazuje svoje prednosti: može potaknuti probavni proces nakon jela i povećati proizvodnju želučane kiseline. To može poboljšati probavu hrane s visokim udjelom masti i povećati osjećaj sitosti. Uz to, ispijanje kave nakon obroka može pomoći u smanjenju pospanosti nakon obilnog obroka i osvježiti um.

Kava nakon obroka: Zašto biste trebali pričekati?

Kako bi se izborili s popodnevnim padom energije u uredu, mnogi ljudi piju šalicu kave odmah nakon ručka. Ni u restoranima nije rijetkost naručiti kavu nakon raskošnog obroka. Barem pomaže da se ponovno pokrenete. Međutim, ova praksa nije nužno preporučljiva iz zdravstvene perspektive, piše Fenix-magazin.

Čak i ako nam kava podigne kofein nakon obroka, razmislite još jednom. Ovaj redoslijed zapravo nije idealan za iskorištavanje hranjivih tvari. Tanin sadržan u kavi sprječava apsorpciju željeza u želucu. Veže željezo iz biljne hrane kao što je voće i povrće, zbog čega se ono izlučuje, a da ga naše tijelo ne iskoristi. Osobito osobe koje već pate od nedostatka željeza ili su osjetljive na nedostatak istoga, ne bi trebale piti kavu pola sata nakon jela.

Koliko dugo trebate čekati na kavu?

Preporučljivo je pričekati oko 30 minuta do sat vremena nakon obroka prije konzumiranja kave. To omogućuje tijelu da dovrši probavu hrane i maksimizira apsorpciju hranjivih tvari. Ispijanje kave prebrzo nakon jela može poremetiti probavu i dovesti do neugodnih simptoma poput žgaravice.

