Novi meteorološki satelit otkrio spektakularne slike Zemlje

Danas je EUMETSAT objavio prve slike meteorološkog geostacionarnog satelita MTG.

EUMETSAT je 13.12.2022 lansirao prvi iz nove serije geostacionarnih satelita MTG. U narednom razdoblju od 10 godina planirano je lansiranje i stavljanje u orbitu ukupno 6 satelita te serije. MTG je opremljen novim instrumentom za snimanje atmosfere nazvanim Flexible Combined Imager (FCI).

EUMETSAT MTG u geostacionarnoj orbiti

Instrument MTG satelita za skeniranje FCI, dizajniran je tako da nastavlja način skeniranja prijašnje generacije satelita, instrumentom Spinning Enhanced Visible and Infrared Imager (SEVIRI) kojim su opremljeni sateliti EUMETSAT druge generacije (MSG), kako bi se osigurala usporedivost mjerenja. Uz standardno skeniranje cijelog Zemljinog diska (FDSS) u vremenskom intervalu od 10 minuta, dodana je i mogućnost brzog skeniranja gornje četvrtine Zemljinog diska u intervalu od 2.5 minuta (RSS). Instrument FCI mjeri u 16 kanala u vidljivom i infracrvenom području spektra od kojih je osam u valnim duljinama od 0.4µm do 2.2µm, rezolucija 1 km u nadiru, a osam kanala je u termalnom spektru od 3.8µm do 13.3µm, rezolucija u nadiru 2 km.

Povećanjem rezolucije slike, češćim prikupljanjem podataka te mjerenjima u više područja spektra ostvaruje se povećanje kvalitete podataka i mogućnost detekcije meteoroloških pojava. Smanjenjem vremenskog intervala prikupljanja podataka očekuje se doprinos u ranom upozoravanju na opasne meteorološke pojave.

