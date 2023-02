Ptice su nemirno letjele iznad zgrada prekrivenih snijegom, a psi su glasno zavijali netom prije udara razornog potresa koji je sravnio zgrade i ubio tisuće ljudi u Turskoj i Siriji.

To su neka od svjedočanstava ljudi na društvenim mrežama, koji tvrde da su se životinje čudno ponašale neposredno prije snažnog potresa magnitude 7,8 i značajnih naknadnih potresa.

The video shot few minutes before the Turkey earthquake,shows birds knew beforehand about the calamity.Similar behaviour was observed in animals during tsunami 2004 #Turkey #earthquake #animalbehaviour pic.twitter.com/055J1LhT0D

Međutim, tvrdnje da životinje mogu otkriti snažne potrese prije ljudi postoje odavno. Štoviše, postoje i neka znanstvena istraživanja koja podupiru takve teze, piše The Washington Post.

Does this dog raise the danger horn?? A video that shows that God has created the ability to sense the dangers of disasters beyond the hours to animals.#Turkey #SaveTurkey🇹🇷peoples pic.twitter.com/E8mYTFqAni