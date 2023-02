Podijeli :

Hrvatska je jučer poslijepodne u Tursku poslala tim od 40 ljudi i 10 potražnih pasa na jug Turske kako bi pomogli u izvlačenju ljudi iz ruševina. Riječ je o psima posebno treniranima za spašavanje i traganje pod ruševinama - a njihov je glavni adut u osjet njuha. Naša splitska ekipa provela je dan s potražnim psima i njihovim vodičima.

Sedam i pol godina stara ženka belgijskog ovčara Vip i trogodišnji border collie Ven cijeli su život obučavani za traganje i spašavanje ljudi u ruševinama. Na terenu mogu zamijeniti čak 25 ljudi.

“Mogu pomoći recimo u situaciji kad su ruševine tako da kroz najmanji otvor mogu nanjušiti jako male količine mirisa i dosta približno locirat gdje se unesrećena osoba nalazi”, kaže Ivica Plenković, voditelj sekcije K-9 HGSS stanice Split.

Ono zbog čega su potražni psi nezamjenjivi je osjet njuha. “Traženjem pronalaze izvor mirisa. Cilj u ruševinama je da se pas približi lokaciji gdje se osoba nalazi što bliže, to stručno zovemo mikrolokacija. Kad dođe do te mikrolokacije, on lajanjem označava da se osoba nalazi tu gdje on laje”, navodi Đulija Katić iz K-9 sekcije HGSS-a u Splitu.

Pa smo to i isprobali. Iskusna Vip je za osam sekundi pronašla Đuliju. Isto smo ponovili i s Venom – Ivicu je pronašao za desetak sekundi. Vip je svoj doprinos dala i u petrinjskom potresu.

“Ona je već lagano i veteranka, još može odradit neke dvije godine. Prošli smo puno, bili smo u Petrinji odmah prvi dan. Jedan jako dobar pas”, navodi Plenković.

A da bi došli do ove razine, i Vip i Ven prošli su dugotrajnu obuku koja kreće s navršena dva do tri mjeseca.

“Naši psi su svi obučeni na isti način. Kad stavimo oprsnicu oni se tad prebace u radni mod. Znaju šta ima je radit. Jednistavna naredba ‘traži’ i pas kreće u zadano područje – šuma, ruševina… U momentu kad osjeti miris, krene prema izvoru mirisa bez obzira na vodiča, i kad točno locira miris, tad laje i naučeni su da ne napuptaju to mjesto i lajat će sve dok vodič ne dođe”, pojašnjava Plenković.

Ova će splitska ekipa možda pomoći unesrećenima u Turskoj i Siriji jer su trenutno u stanju pripravnosti.

“Jučer u večernjim satima je otišao naš jedan tim skupa s pripadnicima civilne zaštite, a ekipa iz Splita i naši potražni K-9 timovi su u pripravnosti”, rekao je Darko Gavrić, pročelnik HGSS-a Split.

Kad ne rade, Ven i Vip su sasvim obični kućni ljubimci. “Kako sam ga uzela, on je stalno sa mnom. Kažu moji ukućani kako smo živjeli dok nije bilo njega. Njemu je sve podređeno.” Znači život vam se promijenio u potpunosti? “Je, je, život nam se u potpunosti promijenio”, navodi Đulija Katić.

“Kad smo kući, on je jedan sasvim običan pas koji se voli izležavat, mazit, popet se na kauč, pogledat je li što ostalo u tanjuru od ručka. Znači jedan nestašni ljubimac”, dodaje Plenković.

Nestašni heroji na četiri noge – spašavaju živote i u onom što rade nezamjenjivi su, a to su i dokazali nebrojeno puta.

