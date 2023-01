Ušteda i do 28.000 eura? Provjerili smo koliko kod susjeda koštaju automobili

Podijeli :

Izvor: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Nakon gotovo 30 godina Hrvatska je zamijenila svoju valutu i postala je dio eurozone. Samim time postalo nam je lakše uspoređivati cijene sa susjedima pa smo odlučili vidjeti kako stojimo kada su u pitanju cijene novih automobila.

Dolazak eura nam je, uz dugo najavljivana poskupljenja, otkrio i još jednu realnost, a odnosi se na našu kupovnu moć. Tek sada, kada postavimo usporedbu u istoj valuti vidimo gdje se nalazimo, a stvari se ne mijenjaju ni kada su u pitanju automobili.

Već je odavno poznato kako su cijene novih automobila povoljnije u nekim razvijenijim zemljama EU-a. Primjerice, prosječni obiteljski automobil je znatno jeftiniji u Njemačkoj nego li kod nas, bez obzira na standard. No, pustimo sada Njemačku, Nizozemsku ili Belgiju. Mi smo odlučili provjeriti kako stojimo u našem EU-a okruženju kada je u pitanju cijena novih automobila.

Neki i zabranili prodaju: Koliko se u dugo u Hrvatskoj čeka na novi automobil?

Odlučili smo usporediti cijene nekih ekskluzivnijih modela vozila i to s cijenama u Sloveniji, Slovačkoj pa čak i Mađarskoj i Češkoj iako oni nemaju euro kao službenu valutu. Da prvo stavimo stvari u kontekst, prosječna plaća za listopad je u Hrvatskoj iznosila 1.028 eura. U Sloveniji je ona 1.295 eura. Slovacima je prosjek u 2021. bio 919 eura, Mađarima 835, Česima 1.137.

Razlika od gotovo 30.000 eura

Ipak, cijene novih automobila ne prate prosječne plaće pa smo tako „iskopali” neke primjerke zbog kojih bi se možda isplatilo ići preko granice. Treba prvo naglasiti da se radi o nekim drastičnim primjerima jer svakako ima i onih obratnih. Za usporedbu smo uzeli ekskluzivnije automobile jer se na njima najbolje osjeti razlika u cijeni, dok je kod onih pristupačniji razlika puno manja, ako je uopće i ima.

Primjerice nova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio s brutalnih 510 KS u Hrvatskoj košta 128.330 eura, dok je u Sloveniji isti model 100.271 eura, što je više od 28.000 eura razlike. No kada govorimo o pristupačnijim automobilima poput Fiata Pande onda vidimo da je cijena gotovo jednaka u obje zemlje.

Kada je riječ o BMW-u, razlika nije ni približno toliko drastična, ali je i dalje tu. Tako ćete za novu seriju 3, točnije model 318d, u Hrvatskoj morati izdvojiti 44.196.69 eura, dok će vas gotovo isti model u susjednoj Mađarskoj koštati 43.760 eura. Za utjehu vam ostaje činjenica da će Slovenci isti model platiti još skuplje nego Hrvati i Mađari, odnosno 48.666 eura.

S druge strane, neki Audijevi modeli su znatno povoljniji u susjednim EU državama. Opet smo uzeli najdrastičniji primjer. Tako početni Audi Q8 u Hrvatskoj stoji 103.153 eura, dok je Češkoj 81.843, u Sloveniji 78.280, u Slovačkoj 73.840, a najpovoljniji opet u Mađarskoj gdje starta s cijenom od 71.622 eura.

Treba biti oprezan

Cjenovno pristupačnija Honda Civic u Hrvatskoj košta 36.520 eura, dok je u Sloveniji cijena za isti model 31.990 eura. U Mađarskoj Civic košta 33.293, ali je riječ o malo opremljenijoj verziji koja kod nas košta 38.490 eura, što je razlika od čak 5.000 eura.

Prvi su u svijetu po prodaji električnih automobila, sad već planiraju porez

No vratimo se na premium marke kod kojih je razlika u cijeni dosta izraženija, Tako smo na ogromnu razliku u cijeni naletjeli i kod Land Rovera, točnije kod njihovog luksuznog SUV-a Range Rover Velara koji će vas u Hrvatskoj koštati od 86.160 eura pa nadalje. Isti model u Mađarskoj starta s 75.603 eura. Ako ste mislili da je to velika ušteda, onda ste se prevarili jer Range Rover Velar u Češkoj košta 68.304 eura, a u Sloveniji još i manje, odnosno 67.308 eura. No ovdje treba biti na oprezu jer je kod susjeda riječ o gotovo „golom” modelu bez pretjerane dodatne opreme. Kada sastavite Velar prema svojim željama cijena se penje na gotovo isti iznos, uz razlike od 2.000-3.000 eura.

Slična je situacija i s Mercedesovim vozilima. Primjerice novu C-klasu 220d ćete u Hrvatskoj platiti 62.704 eura, dok je u Sloveniji čak i skuplja te košta 64.568 eura, no našli smo i jednu na akciji za nešto više od 55 tisuća eura. Ipak, isti model se u Slovačkoj prodaje za 56.586, u Češkoj za 53.954, a u Mađarskoj za tek 48.141 eura.

Kad smo kod luksuznih modela ne smijemo zaboraviti ni na Porsche. Kao usporedbu smo uzeli njihov najprodavaniji model – Macan, koji u Hrvatskoj starta s cijenom od 82.711 eura. Isti model u Sloveniji kreće s cijenom od 70.367 eura, slično kao i u Mađarskoj gdje košta 70.194 eura. Zanimljiv je i podatak da je cijena samog vozila gotovo identična u sve tri zemlje, ali kada se uzmu u obzir davanja državi tada dolazimo do ove razlike.

Isplati li se uvoz novog automobila?

U tu dolazimo do ključne stvari. Cijene automobila u Hrvatskoj nisu veće zbog gramzljivosti prodavača kako se često misli. Postoji više faktora, a jedan od tih je i slaba, odnosno gotovo nikakva autoindustrija u Hrvatskoj. U svim ovim susjednim EU zemljama s kojima smo se uspoređivali postoji barem jedna ili više tvornica automobila gdje se proizvode najveće svjetske marke poput Toyote, Renaulta, Kije, Hyundaija, Volkswagena, Audija i drugih. U Hrvatskoj niti jedna. Stoga je logično da će automobil biti povoljniji u zemlji gdje se proizvede.

Novi automobili bi mogli uskoro pojeftiniti? Vladi stigao zanimljiv prijedlog Policija 15 minuta lovila Teslu koja je jurila autocestom dok je vozač spavao

Također je važno znati da kupac u Hrvatskoj osim PDV-a na automobil plaća i poseban porez na motorna vozila (PPMV) kojeg se groze svih prodavači. Riječ je o porezu koji spada u skupinu trošarina, a utvrđuje se na temelju prodajne, odnosno tržišne cijene motornog vozila, emisije ugljičnog dioksida (CO2) izražene u gramima po kilometru, obujma motora u kubičnim centimetrima i razini emisije ispušnih plinova. Kada se zbroje ta dva davanja cijena raste i za 30-ak posto.

I gore navedene države također imaju slična davanja, ali su nešto manja. Slovenija ima PDV, odnosno davek na dodano vrednost (DDV) u iznosu od 22 posto, te davek na motorna vozila (DMV) koji je pandan našem PPMV-u, a koji se također računa prema emisiji CO2. Stoga nije čudno da je najveća razlika u cijeni upravo kod luksuznih i snažnih vozila koji ispuštaju velike emisije ugljičnog dioksida.

I da odgovorimo na ključno pitanje – isplati li se uvesti novi automobil iz susjedne zemlje? U velikoj većini slučajeva ne. Razlog je taj što ga opet trebate uvesti u Hrvatsku i platiti davanja kao što je PPMV. Na primjer, samo za gore navedeni Porsche Macan biste državi morali platiti nešto više od 12.000 eura, a to je više negoli je razlika u prvotnoj cijeni. Kako god okrenete, ako se želite voziti na hrvatskim registarskim pločicama, država će dobiti svoj dio, ma koliki on bio.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

FOTO Pogledajte kako izgleda lažna, a kako prava novčanica eura Kako se lakše izboriti s eurima? Stručnjak: Ako nemate kalkulator, množite s 10! Trgovci odgovorili na prozivke: Rast cijena nema veze s eurom