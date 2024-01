Crni petak za DORH: Hoće li predmet Agrokor čekati novog glavnog državnog odvjetnika?

Podijeli :

Bio je to crni petak za Državno odvjetništvo. Sve je počelo s odlukom VKS da izdvoji ključno vještačenje iz slučaja Veliki Agrokor kao nezakonito. Vještačenje koje je plaćeno 1,3 milijuna eura. Jučer je Vrhovni sud odbio zahtjev DORHa za zaštitom zakonitosti ,a onda su tužitelji odlučili povući i samu optužnicu.

Gotovo dva mjeseca Zlata Hrvoj Šipek ne može utvrditi tko je odgovoran za propast vještačenja u slučaju veliki Agrokor koje je plaćeno milijun i 300 tisuća eura. No kolika je njezina vlastita odgovornost ako nije sudjelovala u biranju vještaka?

“O njezinoj odgovornosti možemo govoriti u svjetlu jučerašnje odluke Vrhovnog suda gdje se tvrdoglavo inzistiralo na tome da neobranjivo i nešto što je svakom objektivnom promatraču bilo jasno da ne može biti zakonit dokaz, tvrdoglavo se inzistiralo da je zakonit dokaz”, kaže odvjetnik Ante Todorića, Fran Olujić.

Tužiteljstvo je sada u velikom problemu. Glavni dokaz im je nezakonit, proces traje već godinama, a Hrvoj Šipek uskoro odlazi s funkcije. Teško da će tužiteljstvo u potpunosti odustati od optužnice. Može ići na izmjenu ili naručiti novo vještačenje koje bi moglo potrajati godinu dana i dodatno koštati porezne obveznike. No zbog toga ne trebaju brinuti. Vlada će i dalje dijeliti novac poreznih obveznika.

“Mi smo osigurali sredstva, ako postoji potreba za tim mi ćemo osigurati i nova sredstava za vještačenje. … Mislim da treba vidjeti o čemu se radi, zašto se to dogodilo, zašto je to vještačenje palo. To nije nešto što je u našoj nadležnosti, ali je u nadležnosti državnog odvjetništva”, kaže ministar pravosuđa Ivan Malenica.

Ivica Todorić već je oslobođen u slučaju mali Agrokor. U tijeku je i njegova arbitraža protiv Hrvatske u Washingtonu. Na kraju ćemo bivšem vlasniku Agrokora plaćati odštetu, smatra oporba.

“Zbog toga što je Andrej Plenković odlučio donijeti Lex Agrokor na način na koji je, zbog toga što je Andrej Plenković odlučio provesti borg operaciju na način na koji ju je proveo. I onda još i naravno onesposobiti državno odvjetništvo do te razine da im se ovakve greške događaju pa, evo, onda možda i Todorić na arbitraži dobije što bi bilo apsolutno katastrofalno za ovu zemlju”, govori Sandra Benčić.

Županijsko državno odvjetništvo povuklo je optužnicu i prije sjednice optužnog vijeća koje je o tome trebalo odlučivati idućeg tjedna. Hoće li spis čekati nekog novog glavnog državnog odvjetnika?

“Bojim se da se tog spisa u ovom trenutku nitko u državnom odvjetništu nitko neće htjeti tako lako prihvatiti. Nakon svega onoga što se dogodilo, nakon ovog ogromnog propusta taj spis je toksičan. Bojim se da, dok se ne dogode suštinske promjene i u društvu pa onda i u državnom odvjetništvu, da će biti upravo onako kao što ste rekli. Taj spis će završiti u ladici”, upozorava šef SDP-a Peđa Grbin.

Ključno je pitanje: Na koliko dugo?

