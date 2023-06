Dijele se otkazi zbog novog zakona? Pogledajte što kaže predsjednica sindikata

Podijeli :

Izmjene i dopune Zakona o trgovini stupaju na snagu 1. srpnja, što ograničava rad na svega 16 nedjelja godišnje, o čemu je u Newsroomu govorila predsjednica Sindikata trgovine Hrvatske (STH) Zlata Štulić.

Kao što smo pisali u svibnju, trgovački lanci već su napravili detaljan plan rada, što znači da su pripreme obavljene na vrijeme. Ili je to samo dojam?

“Vjerujem da su pripremljeni, da znaju kad će raditi i da će sve biti u redu kad krene primjena. U kontaktu smo s mnogim poslodavcima gdje imamo sindikalne organizacije i znamo da su se pripremili, složili su križaljke, kad tko počinje i slično”, pojasnila je Štulić pa se osvrnula na kupce:

Na snagu stupa ograničenje rada nedjeljom. Tko je ugrožen?

“Mnogi su izvijesili na ulaznim vratima radno vrijeme, obavijesti su i na njihovim stranicama, društvenim mrežama, u katalozima koji stižu na kućne adrese… pa mislim da neće biti problema.”

Pozitivno za pripremu je što se u ovoj godini može iskoristiti svih 16 nedjelja, koliko će ubuduće biti dopušteno na razini cijele godine. Ali, s obzirom da se smanjuje obujam posla, pitanje je hoće li uslijediti otkazi.

“Neće. Trgovina ima veliki nedostatak radnika, u njima rade studenti, umirovljenici i stranci. Dakle, puno je ljudi koji nedostaju. Svakodnevno imate ogromne odlaske, najčešće prema Sloveniji jer su tamo veće plaće. Otkaza zato neće biti, dapače, to se vidi po oglasima i poticajima koji se nude. Samo se svi moraju dobro organizirati i bit će sve u redu, od poslodavaca, radnika i potrošača”, uvjerila je Štulić.

Nekako se čini da radnici najviše dobivaju jer imat će slobodne nedjelje.

“Bilo je onih kolegica koje su rekle da će prvi put u radnom vijeku imati slobodne nedjelje i blagdane. Prihvaćaju to s odobravanjem i kažu da se konačno to pitanje riješilo. Naime, nije neophodno da trgovine rade nedjeljom, to je bilo pitanje komocije i navike”, izjavila je predsjednica STH-a.

Svejedno, neki su se akteri žalili Ustavnom sudu zbog prijedloga Zakona pa bi možda nešto moglo biti drugačije, od čega strahuju zaposleni.

Kupci u centrima o neradnim nedjeljama: “Što ću nedjeljom po tim bunkerima?”

“Imamo, da usporedim, Sloveniju koja ima ovakav zakon. Postoje iznimke, uvijek postoje iznimke. Ali, mislim da je ovdje došlo do pomirenja ustavnih vrednova zaštite obitelji, zdravlja djece i, s druge strane, poduzetničke slobode nisu narušene”, kazala je Štulić pa komentirala koliko dugo će svima trebati da se naviknu:

“Jako brzo, svi već znaju kad će raditi, a građani će se prilagoditi.”

Na kraju je potvrdila da nema najava o smanjenju plaća.

“Uz to, radne nedjelje će se plaćati 50 posto. Dosad su neki plaćali kunu, dvije, tri, četiri… jer je u zakonu samo pisalo “više”, ne i koliko više. Sad je određeno 50 posto i ne manje od minimalne plaće, to je najmanja osnovica”, zaključila je Zlata Štulić.

