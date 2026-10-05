karlovac i sisak
Croatia Airlines bogatiji za dva Airbusa. Koliko ih još nedostaje do potpune obnove flote?
Flota Croatia Airlinesa bogatija je za još dva nova Airbusa A220 te ih je sada 13 od 15 ukupno predviđenih u okviru modernizacije flote, priopćio je u ponedjeljak nacionalni avioprijevoznik.
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Prvi od dva nova zrakoplova sletio je u Zagreb 2. listopada. Riječ je o Airbusu A220-300 koji nosi ime Karlovac. Dan poslije, 3. listopada, u Zagreb je stigao i Airbus A220-300 nazvan Sisak. Oba zrakoplova imaju kapacitet od 149 putničkih sjedala.
Karlovac je dvanaesti novi Airbus A220 u floti Croatia Airlinesa, odnosno deseti zrakoplov inačice A220-300, dok je Sisak trinaesti novi A220 i jedanaesti A220-300.
Njihovim dolaskom flotu novih zrakoplova Croatia Airlinesa čini trinaest Airbusa A220 – jedanaest zrakoplova A220-300 i dva A220-100.
Obnova flote jedan je od najvažnijih strateških projekata Croatia Airlinesa te temelj daljnjeg razvoja kompanije.
Prema aktualnom planu, do kraja 2026. godine floti Croatia Airlinesa pridružit će se još jedan novi zrakoplov, dok će cjelokupan projekt obnove biti završen tijekom 2027. godine kada će u floti hrvatskog nacionalnog avioprijevoznika biti ukupno petnaest novih Airbus A220 zrakoplova – trinaest A220-300 i dva A220-100.
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