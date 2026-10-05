Croatia Airlines bogatiji za dva Airbusa. Koliko ih još nedostaje do potpune obnove flote?

Prema aktualnom planu, do kraja 2026. godine floti Croatia Airlinesa pridružit će se još jedan novi zrakoplov, dok će cjelokupan projekt obnove biti završen tijekom 2027. godine kada će u floti hrvatskog nacionalnog avioprijevoznika biti ukupno petnaest novih Airbus A220 zrakoplova – trinaest A220-300 i dva A220-100.