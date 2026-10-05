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filmski bijeg

Ukrao odjeću iz šoping centra u Zagrebu, policija ga uhitila, a on im pobjegao kroz prozor

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Hina
|
05. lis. 2026. 11:25
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trgovacki centar
Pixabay/Ilustracija

Zagrebačka policija traga za 24-godišnjim muškarcem kojeg sumnjiči da je potrgao prozor i pobjegao iz pritvora, nakon što je priveden zbog krađe u trgovačkom centru, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka.

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Prema policijskim podacima, 24-godišnjak je u trgovačkom centru u Novom Zagrebu ukrao odjeću s police, pri čemu ga je uočio i zaustavio 61-godišnji zaštitar. Muškarac je pokušao pobjeći ali je bio zadržan do dolaska policije.

Policija je muškarca uhitila i privela u službene prostorije, a tijekom boravka osumnjičeni je uz uporabu fizičke sile potrgao zaštitni dio prozora i pobjegao kroz nastali otvor.

Zagrebačka policija izvijestila je kako provodi sve mjere i radnje kako bi pronašla osumnjičenog.

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Teme
bijeg policiji krađa policija uhićenje

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