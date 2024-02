Ekonomski stručnjak o rastu plaća: Ne možete dijeliti ono što niste stvorili

Podijeli :

Ekonomski analitičar Damir Novotny komentirao je u N1 Novom danu s Tihomirom Ladišićem rast cijena, inflaciju i kakav će to imati utjecaj na plaće.

Naime, upitno je koliko su realne želje sindikata o rastu plaća u ovoj situaciji. Posebno kad se govori da bi trebale rasti za 20 ili 30 posto.

“Povećanje plaća ne može biti politička odluka, to mora doći iz produktivnosti. Ne možete dijeliti nešto što niste stvorili. Vladin sektor se može zadužiti, ali privatni sektor vodi se onime što stvara. Stoga, u tržišni orijentiranim ekonomijama, ova diskusija je potpuno izlišna. Državni sektor inače, već godinama, zloupotrebljava legitimnu i suverenu poziciju da se može zaduživati na financijskim tržištima i dijeliti što nije zaradio. Produktivnost državnog sektora je vrlo niska u odnosu na privatni, što pokazuje cijeli niz istraživanja. Hrvatska ima najnižu produktivnost u Europskoj uniji. Iza nas su samo Bugari”, kazao je Novotny pa dodao:

“Najvišu produktivnost rada imaju zemlje gdje odlaze naši ljudi raditi, kao Irska ili Njemačka.”

Vlada priprema nove koeficijente, povećanje plaća i izdvajanje iz proračuna od oko milijardu i pol dodatnih eura. Što to znači za plaće u realnom sektoru?

“To je vrlo jednostavno. Privatni sektor stvara novu vrijednost na tržištu i plaća poreze državnom sektoru. Vlada to dijeli po političkim kriterijima. Jednostavno, političari se dogovore oko preraspodjele onoga što se skupilo kroz poreze, koji su visoki u Hrvatskoj. Odgovorne vlade su spuštale porezna opterećenja, kao Njemačka, koja je spustila PDV s 19 na 16 posto. Djelomično se jesu porezi spuštali, ali to je parcijalno. Mi smo vidjeli jednu politiku blokiranja, odnosno, kontrole cijena u nekim prehrambenim proizvodima i energetici, ali to prije ili kasnije eksplodira”, naglasio je ekonomski stručnjak.

Inflacija je u padu na području eurozone, čiji je Hrvatska dio više od godinu dana.

“Možemo očekivati da će se inflantorni pritisak smanjivati u ovoj i narednim godinama. A plaće… Gdje je potražnja za radnicima veća, bit će veće plaće”, kaže Novotny.

Ali, dok se u građevinskom sektoru konstantno traže radnici, plaće zapravo padaju jer je sve više stranaca koji su spremni raditi za manje od domaćih.

“Hrvatski radnici nikad nisu bili skloni “građevini”, a prije se uvozilo radnike iz drugih zemalja bivše Jugoslavije. Sada dolaze iz azijskih zemalja jer takvih radnika na ovim prostorima više nema. Nije točno ono što sindikati tvrde, da se time ruše plaće. Radnika nema dovoljno pa ne možemo govoriti o sustavnom udruživanju poduzetnika protiv sindikata ili radnika jer to nije točno. Također, Hrvatska je oduvijek bila zemlja imigracije i bit će takva zemlja. Radnici će se doseljavati, radit će u Hrvatskoj, neki će preseliti u druge zemlje”, objasnio je Novotny.

Iz javnog sektora odlazi sve veći broj visokoobrazovanih ljudi. Novotny kaže da je i u njemu moguće uskoro svjedočiti većem priljevu stranih radnika. Stava je i da bi javni i privatni sektor trebali biti konkurentniji jedni drugima, što bi povećalo produktivnost jednih i drugih.

“Veliki dio državnih poduzeća je vrlo neproduktivan i zloupotrebljava tržišni položaj, kao Hrvatske vode, Hrvatske šume, Hrvatska elektroprivreda… Hrvatska je stala u tranzicijskom procesu pa nisu došle ključne promjene koje bi povećale produktivnost, a samim time i plaće kakve zagovaraju sindikati”, mišljenja je Novotny.

Napominje da su potrebne velike promjene u javnom sektoru kako bi se stvari promijenile na bolje.

“Sindikati u javnom sektoru su najkonzervativniji dio hrvatskog društva”, navodi Novotny.

Osvrnuo se na cijene energenata, koje podosta ovise o globalnim zbivanjima. Zato bi nakon 1. travnja i prestanka mjera moglo doći do značajnijeg udara na cijene u Hrvatskoj.

“Moguće je da one porastu, ali vidimo da nije došlo do značajnijih trendova u tom smjeru, kao što je bilo tijekom devedesetih i sukoba na Bliskom istoku. Veći problem je pad kineskog gospodarstva, zbog kojeg pada potražnja za energentima. Međutim, mislim da do značajnijih problema s opskrbom energenata neće doći u dogledno vrijeme, ali to je teško prognozirati”, zaključio je Damir Novotny.

