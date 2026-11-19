U prvom krugu
Evo koliko su građani ukupno uplatili za trezorce
U prvom krugu upisa trezorskih zapisa 31,4 tisuća građana je za "trezorce" ročnosti 364 dana uplatila 1,16 milijardi eura, dok ostvareni nominalni iznos ukupnog izdanja, što uključuje i prihvaćene ponude institucionalnih investitora u drugom krugu, doseže 1,46 milijardi eura, objavilo je Ministarstvo financija.
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Time je nadmašen prvotno ciljani nominalni iznos izdanja trezorskih zapisa od milijardu eura, koje su građani mogli upisati i uplatiti od 9. do 16. studenoga, dok su institucionalni ulagači to imali priliku učiniti u utorak.
Datum izdanja trezorskih zapisa je danas, 19. studenoga, a datum dospijeća 18. studenoga 2027. godine. Pritom godišnja stopa prinosa za "trezorce" koje su uplatili građani iznosi 2,85 posto.
Prema u utorak objavljenim konačnim uvjetima izdanja, 31.369 građana je kupilo 1.196.743 "trezoraca", za što su izdvojili milijardu i 163,7 milijuna eura. Pritom se "trezorci" kupuju uz popust, pa minimalni iznos ulaganja za jedan trezorski zapis iznosi 972,36 eura. Tako će građani po dospijeću dobiti tisuću eura za jedan zapis, što znači da će na jednom trezorskom zapisu, s obzirom na prinos od 2,85 posto, moći zaraditi 27,64 eura.
Dakle, ostvareni nominalni iznos prvog kruga upisa "trezoraca" iznosi milijardu i 196,7 milijuna eura, a razlika od iznosa koji su građani uplatili se odnosi na spomenuti popust, odnosno na ukupnu zaradu.
U utorak su od 9 do 11 sati "trezorce" u drugom krugu mogli upisati i institucionalni ulagači, a kako je vidljivo iz tablice koju je objavilo Ministarstvo financija, ostvareni nominalni iznos upisa je dosegnuo 267,5 milijuna eura. Pritom je interes institucionalnih ulagača bio veći te iznosio 337,4 milijuna eura, no Ministarstvo financija je odlučilo prihvatiti ponude u navedenoj visini.
Institucionalni ulagači će ostvariti nižu stopu prinosa, 2,75 posto, što znači da će na jednom trezorskom zapisu moći zaraditi 26,70 eura.
U nešto više od tri i pol godine, ovo je bilo 24. izdanje vrijednosnih papira države koje su mogli kupiti građani, od toga 21. serija trezorskih zapisa.
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