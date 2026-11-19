Vremenska prognoza
Meteoalarm upozorava na olujan vjetar i nevrijeme, evo kad stižu zahlađenje i snijeg
Donosimo vremensku prognozu meteorologinje Tee Blažević.
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Umjereno do pretežno je oblačno diljem Hrvatske, smanjena je vidljivost zbog magle mjestimice na cestama u unutrašnjosti. Narednih sati kiša i pljuskovi zahvatit će najprije sjeverni Jadran, potom će se širiti i na ostale predjele. Duž Jadrana i uz Jadran lokalno može biti izraženijih pljuskova s grmljavinom. Lokalno je moguće i nevrijeme!
Probleme će tijekom četvrtka stvarati snažan vjetar, jugo i jugozapadnjak pušu pretežno, već utječu na prometne prilike. Na olujne udare upozorava i sustav Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Prema večeri se očekuje postupno razvedravanje sa zapada.
Petak će donijeti više sunčanih razdoblja, duž Jadrana i uz Jadran već od jutra kiša, mjestimice i pljuskovi s grmljavinom. Oborina je tijekom poslijepodneva izgledna i na istoku unutrašnjosti.
Nestabilno će biti i za vikend. I tijekom subote će oborine biti pretežno duž Jadrana i uz Jadran, dok je u nedjelju izgledna nova promjena vremena. S obzirom na to da će znčajano zahladnjeti, u gorju je prema večeri i tijekom noći na ponedjeljak moguć snijeg.
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