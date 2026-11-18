Ali to je i generacijska stvar. Kao što se ja, kada sam išao u školu osamdesetih, nisam mogao poistovjetiti s onima iz Drugog svjetskog rata koji su nam govorili koliko je to bitno za naše društvo. Meni to nije bilo toliko bitno. Tako je i sada. S desnice će reći da je to pomanjkanje patriotizma, ali to nije to”, kaže Klasić.