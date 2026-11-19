summit u Kini
VIDEO / Pogledajte što Trump radi tijekom govora Xija Jinpinga: "Cijeli svijet mu se smije"
Američki predsjednik Donald Trump snimljen je u četvrtak zatvorenih očiju tijekom summita APEC-a u Kini, zbog čega su mnogi zaključili da je zaspao.
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Snimka se brzo proširila društvenim mrežama, a izazvala je i reakciju ureda za odnose s javnošću kalifornijskog guvernera Gavina Newsoma, koji je na platformi X poručio: „Cijeli svijet mu se smije.”
Na snimci se čuje ženski glas koji govori o promicanju slobodne i otvorene trgovine te ulaganja, piše Hindustan Times.
The world is laughing at him.— Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) November 19, 2026
Ovo nije prvi put da je Donald Trump fotografiran ili snimljen zatvorenih očiju. I ranije su se pojavljivale tvrdnje da je američki predsjednik zaspao tijekom sastanaka u Ovalnom uredu.
Međutim, u ovom slučaju nije jasno je li Trump doista imao zatvorene oči ili se takav dojam stvara zbog kuta snimanja.
Trump se odvojeno sastao s Putinom
Trump se prije planiranog trilateralnog sastanka odvojeno sastao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
„Već godinama imamo odličan odnos, dugo se poznajemo i mislim da iz ovoga može proizaći mnogo divnih stvari ili barem da ovo može biti njihov početak”, rekao je Trump te dodao: „On je moj prijatelj.”
Trump je pojačao američke napore za postizanje prekida vatre u Ukrajini, dok se ruski rat protiv te zemlje približava petoj godišnjici. Putin i dalje zahtijeva ukrajinski teritorij koji Rusija ne kontrolira.
Trump, međutim, inzistira na tome da Putin želi okončati rat, dok ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog prikazuje kao veću prepreku postizanju mira.
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