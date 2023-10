HEP stavljen u isti položaj kao i drugi poduzetnici na tržištu električne energije

Podijeli :

N1

Vlada je u četvrtak izmijenila Uredbu o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu električne energije, tako da HEP stavlja u isti položaj kao i druge poduzetnike na tržištu električne energije.

Izmjenom opskrbljivači koji su članovi HEP grupe imaju pravo na nadoknadu razlike ugovorene i maksimalne cijene, vezane uz naknadu troškova električne energije za kupce kategorije poduzetništvo, s tim da naknada ne može biti iznad cijene električne energije najviše u iznosu do 180 eura za megavatsat za period od 1. travnja 2023. do 30. rujna 2023., a od 1. listopada 2023. do 31. ožujka 2024. najviše do 150 eura za megavatsat”, rekao je ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović.

Time se opskrbljivači iz HEP grupe od 1. travnja 2023. stavljaju u isti položaj kao i ostali opskrbljivači u Hrvatskoj, vezano uz naknadu troškova električne energije za kupce kategorije poduzetništvo, kazao je ministar.

Izmjenama i dopunama uredbe, naglasio je, također se rješava problem visoke cijene tehnološke pare koja je za 12 poslovnih subjekata skočila sa 34 eura u 2022. godini, koliko je bilo do listopada prošle godine, na 180 eura poslije toga. Nadoknađuje im se 70 posto iznosa, to je nešto malo više od 11,5 milijuna eura.

Podaci prikupljeni od poduzetnika, navodi se u dokumentima Vlade, ukazuju da je prosječna cijena isporuke tehnološke pare tržišno određena za 12 potrošača te je do listopada 2022. godine iznosila 34,21 eura za tonu, u kojoj cijeni je uključena i naknada za distribuciju.

Do promjene cijene dolazi u listopadu 2022. godine, kada je cijena iznosila 181,76 eura (prosječno ukupno povećanje cijene tehnološke pare za 12 poduzetnika je iznosilo čak 531 posto).

Procijenjena razlika povećanja cijene (na razini 12 poduzetnika) u razdoblju listopad 2022. – rujan 2023. iznosi nešto više od 16,55 milijuna eura, od čega bi maksimalno dodijeljeni iznos programa od 70 posto iznosio 11,59 milijuna eura.

Napominje se kako se na temelju količina tehnološke pare koje se isporučuju korisnicima i koje se koriste u proizvodnim procesima, omogućava učinkovito korištenje sustava toplinarstva u centralnim toplinskim sustavima u gradovima Zagrebu, Osijeku i Sisku te da bi se cijena toplinske energije, bez postojanja ovih kupaca, prenijela na ostale kupce kategorije kućanstvo i poduzetništvo, posebice u dijelu troškova distribucije.

Također, ne bi se osigurala adekvatna učinkovitost kogeneracijskih plinskih postrojenja u proizvodnji električne energije bez korištenja toplinske energije, posebice izvan ogrijevane sezone. Ovim se dakle osigurava ostanak i podržava veće korištenje tehnološke pare u tehnološkim procesima kao jedna od mjera energetske učinkovitosti.

