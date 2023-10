Anušić: Barbarić radi štetu HDZ-u, nedopustivo je da ilegalno gradi kuću

Podijeli :

Nema dileme, prvi čovjek HEP-a Frane Barbarić radi štetu HDZ-u jer kao šef jedne od najbitnijih državnih tvrtki ilegalno gradi kuću. HDZ u predizbornom vremenu žestoko opterećuje ta afera.

Ovo nisu izjave nekog od oporbenih čelnika, već Ivana Anušića – drugog čovjeka HDZ-a, zamjenika predsjednika stranke. U Intervjuu za Točku na tjedan Anušić je otvoreno izrazio neslaganje s činjenicom da se Barbariću dozvoljava ostanak na čelu važne javne tvrtke, unatoč tome što afera Plin za cent kao i afera s ilegalnom kućom na Hvaru – direktno štete stranačkim interesima. Međutim, Anušić podcrtava da nije odgovoran za kadroviranje u HDZ-u i da ključne kadrovske odluke donosi šef stranke i Vlade – Andrej Plenković.

Kako napreduju izvidi u slučaju „plin za cent“? Vade se dokumenti, zapisnici… Oporba žestoko prozvala premijera Plenkovića zbog Vujnovca: “Pa to vrišti – korupcija!”

Evo što je rekao Anušić u dijelu velikog intervjua s Ilijom Radićem za Točku na tjedan o poziciji prvog čovjeka HEP-a.

Treba li Frane Barbarić otići sa čela HEP-a?

Treba li Frane Barbarić otići s čela HEP-a?…Prvo i osnovno, čovjek koji je šef jedne od najvećih, najjačih i najbitnijih tvrtki kod nas u našoj državi ne smije si dozvoliti situaciju da gradi ilegalno kuću. To apsolutno, nema nikakve dileme. Treba li on otići, to ne odlučujem ja.

Odlučuje Plenković!

Onda to pitajte, to pitajte… Ja ne vodim kadrovsku politiku HDZ-a!

Pitamo svaki put i dobijemo odgovor: što mi više pitamo, da će se kasnije donijeti odluku.

Eot! Onda imate odgovor na to pitanje.

Je li to ponižavanje novinara?

Ja to neću i ne mogu komentirati. Mogu ponoviti, da čovjek koji je na tako bitnoj, jakoj poziciji – ne smije si dopustiti da gradi kuću ilegalno. To si ne smije dopustiti nitko, a kamoli čovjek koji je toliko izložen a da to ilegalno radi. Ja iza toga apsolutno stojim i to je moje mišljenje.

Jeste li to rekli na sastancima HDZ-a?

Ne, o tome se nije raspravljalo.

Nikad niste imali priliku?

Ja nisam bio na Predsjedništvu ako se o tome raspravljalo. Ja kad sam bio nije se raspravljalo o Frani Barbariću na Predsjedništvu.

Završena sjednica NO-a HEP-a. Barbarić ostaje Partneri pritšću Plenkovića, nakon Hrebaka još jedan traži smjenu šefa HEP-a

Hoće li afere INA i HEP štetiti HDZ-u na izborima?

Isti odgovor kao za svinjsku kugu. Naravno da će štetiti, svaka afera nam šteti. Ne samo afera HEP-a, afere koje se događaju u političkom smislu su nešto najgore što se može dogoditi političkoj stranci. Ključno je da se te stvari ne ponavljaju, da se ne događaju. Kad je riječ o HEP-u i ovim stvarima, ono što sam rekao na početku, ja mogu tu reći moje mišljenja ali ja ne donosim odluke, ne kadroviram, ne radim one odluke koje su ključne i krucijalne. Pitanje može biti za mene podržavam li ja to ili ne podržavam, to sam vam rekao… Ne, ne, ne, ja o tome komunicirati neću, premijer će donijeti odluku.

Ali sami kažete da to šteti HDZ-u! Da je problem situacija da šef HEP-a koji je član HDZ-a ilegalno gradi?

Pa naravno da je problem ako se kontinuirano to pojavljuje u javnom prostoru, o njemu se stalno komunicira, o njemu se stalno raspravlja, stalno ima upite o njemu i premijer i ministri o tom slučaju, ne bavimo se stvarima koje bi trebale biti kvalitetne, bitne i važne za zajednicu. Odnosno, bavimo se ali one ne dolaze do izražaja nego se kontinuirano ponavlja jedno te isto pitanje: što će biti s Barbarićem, što će biti s aferom ‘plin za cent’, i ne znam ni ja što. To je stvar koja je problematična za nas, pa jasno, pa nije nam to dodatna vrijednost sigurno!

Pa nije li logično da visokopozicionirani član stranke potegne to pitanje, konkretno to može biti Vi?

Ja sam rekao da neću potezati ta pitanja. Neću potezati!

Ali trpite štetu.

Ja ne trpim štetu.

HDZ trpi štetu.

HDZ trpi štetu. Ja nisam taj koji donosi odluke tko će biti imenovan u Vladu i tko će biti smjenjen. To ste vidjeli u slučaju prije sedam mjeseci.

