Hrvoje Bujas: Čude me izleti ministra

Hrvoje Bujas iz udruge Glas poduzetnika u Novom je danu komentirao stanje u gospodarstvu, podizanje cijena nakon uvođenja eura, reakciju države i druge teme.

Komentirajući izjavu ministra gospodarstva Davora Filipovića da neće kupovati u trgovinama čiji vlasnici nisu dostavili cijene proizvoda kao ni točiti gorivo na Petrolovim pumpama, Hrvoje Bujas je rekao:

“To je jedan oblik pritiska što država ne smije raditi. Država se ne može pozicionirati ovako tržištu, oni imaju određene alate, ali nikako ne medijskim tapšanjem po ramenu jednih, huškanjem protiv drugih. To ne radi nijedna država na svijetu. Čude me izleti ministra da neće točiti u Petrolu ili kupovati u nekom dućanu – zar oni ne plaćaju poreze, zar nisu registrirani u Hrvatskoj? Time se ministar ne bavi, ali se treba baviti time zašto imamo drugi najveći PDV u EU-u, zašto je prosječna plaća zadnja u eurozoni, zašto su ispred nas Estonija, Litva, Latvija… To su teme kojima se moraju baviti ministri na čelu s premijerom.”

Govoreći o kaznama državnog inspektorata oko neopravdanog podizanja cijena usluga i proizvoda od 1. siječnja, Bujas je napomenuo:

“Bili smo kod glavnog državnog inspektora zajedno s drugim udruženjima poduzetnika. Nema koje cijene nisu porasle, od energenata, preko komunalnih doprinosa, minimalna plaća se podigla, digle su se cijene najma, trošak FINA-e se digao. To utječe prvenstveno na uslužne djelatnosti. Neki ljudi su automatski pri promjeni cjenika cijene vezali i tako ih digli. Do poskupljenja je došlo zbog konstantne inflacije i krize u prehrani vezano uz Ukrajinu. Dok se to ne stabilizira, država može napraviti nešto, ali ne može značajno.”

Kako uopće procijeniti točnu cijenu usluge? “Privatnik ima pravo sama kreirati svoje cijene. Ne postoje isti inputi i tržište”, objašnjava Bujas i dodaje:

“Dodatno je i dizanje plaća – to je ključna tema – kako stabilizirati inflatorni šok je dizanje plaća. Tu je bitna uloga države, zato smo tražili smanjivanje fiskalnih nameta. Tražimo smanjenje dodatnih nameta, državne nekretnine koje su mrtvi kapital. Aplikacija u Sloveniji postoji, to je inicijativa privatnog sektora. Da se išlo po tom modelu, možda bi stvari bile jednostavnije i ne bi bilo hajke koja se dogodila u prvom mjesecu. Neka inspektorat radi svoj posao, ali na sudu će biti teško dokazati neopravdano dizanje cijena.”

Dodaje da se na velike tvrtke napad dogodio s ekstraprofitom krajem godine. “Umjesto da se ide sa smanjivanjem birokratskog sustava, on se proširuje i državi treba dodatnog novca. I onda ulažu u aplikaciju za kretanje cijena koja ne znam čemu služi. Drago mi je da su ovi lanci rekli ne državi”, rekao je Bujas.

Na pitanje ima li pomaka oko PDV-a, odgovara: “Tri godine UGP priča o reformama. Nešto se događa. Krenuli su s programom smanjivanja parafiskalnih nameta. No, ne ide se s ključnim reformama. Kad mi to radimo, onda savjetnik ministra kaže da se bavimo politikom. Mi se ne bavimo politikom, nego političarima da shvate koliko su važne reforme. Imamo porast birokracije zadnjih 20 godina pet puta, nezasitni su. Trebate svoje ljude uhljebiti. To treba prestati.”

Dotaknuo se i problema s komunalnim redom u Zagrebu i najavu gradonačelnika o kontroli oglašavanja na javnim površinama.

