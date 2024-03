HZMO objavio obavijest o isplati za 23.361 korisnika mirovine

Podijeli :

Sabine van Erp from Pixabay

U petak počinje isplata jednokratnog novčanog primanja (JNP) radi ublažavanja posljedica rasta troškova života korisnicima mirovine s tzv. inozemnim elementom, kao i korisnicima s prebivalištem u RH kojima se isplaćuje mirovina samo iz inozemstva, objavio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

U skladu s Odlukom o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života Vlade RH od 21. prosinca 2023., u ovoj isplati JNP bit će isplaćeno korisnicima kojima se uz mirovinu ostvarenu u Republici Hrvatskoj isplaćuje i mirovina iz inozemstva (mirovina iz država s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili koje primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti) ili imaju navršenih razdoblja osiguranja u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu, kao i korisnicima s prebivalištem u RH kojima se isplaćuje mirovina samo iz inozemstva.

Navedeni korisnici bili su obvezni do 29. veljače 2024. HZMO-u dostaviti dokaz o neto iznosu mirovine za prosinac 2023. koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja ili izjavu da ne primaju inozemnu mirovinu.

JNP će u ovoj isplati dobiti 23.361 korisnika mirovine, za što je osigurano ukupno 2.109.230,00 eura iz Državnog proračuna.

– za 3.930 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu do 300 eura isplatit će se 160 eura jednokratno, i za to je osigurano 636.800,00 eura

– za 4.508 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu od 300,01 do 435 eura isplatit će se 120 eura jednokratno, i za to je osigurano 540.960,00 eura

– za 4.996 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu od 435,01 do 570 eura isplatit će se 80 eura jednokratno, i za to je osigurano 399.680,00 eura

– za 3.794 korisnika s mirovinom od 570,01 do 700 eura jednokratno će se isplatiti 60 eura, i za to je osigurano 227.640,00 eura

– za 6.083 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu do 700,01 do 840 eura isplatit će se 50 eura jednokratno, i za to je osigurano 304.150,00 eura.

Jednokratno novčano primanje korisnicima mirovina do sada je isplaćeno u ukupnom iznosu od 457.078.333,00 eura.

