Zoran Milanović: Prezirem upozorenja. Neću poštivati odluku i radit ću što mi nalaže savjest

Podijeli :

N1

Predsjednik Republike Zoran Milanović u srijedu boravi u Rijeci. Posjetio je Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, javnu i znanstvenu ustanovu za obrazovanje neliječničkog zdravstvenog kadra. Nakon toga razgovarao je s novinarima.

“Priča s Ustavnim sudom je danas gotova”, rekao je Milanović dodajući: “Bio sam grub, prema potrebi bit ću grub i dalje, sve sam rekao, sve je jasno.” Predsjednik jasno kaže kako su uzaludni pokušaji da ga se zbuni, ali očekuje da će biti pokušaja da se zbuni i uplaši i druge sudionike u procesu. “Danas sam u Rijeci. Pravde”, rekao je.

UŽIVO SDP i Milanović imaju asa u rukavu? Počeli oštri obračuni dojučerašnjih saveznika Žestoka N1 debata: Tko bi uveo porez na nekretnine, kako povećati plaće, što s cijenom plina i struje…

Komentirao je i priopćenje DIP-a. “Oni moraju napisati to što su napisali, Ustavni sud je donio upozorenje koje je potpuno neutemeljeno, u ovim se slučajevima donose odluke ili rješenja. Oni to ignoriraju jer mogu. Oni mogu donijeti upozorenje bez ikakvog racionala ili objašnjenja.” Milanović kaže kako su i socijalizmu iz Ustavnog suda objašnjavali svoje odluke. “Suci koji su protiv, bilo ih je četvero koji nisu u tome htjeli sudjelovati, inače bi svoje neslaganje mogli izraziti u pisanom obliku, ali ovakav poluintelektualni polufabrikat… Upozorenje i gotovo.”

“Što se tiče mog nastupanja i postupanja. Ja sam predsjednik Republike i budući premijer, uskoro. Da se sjetimo kampanje u kojoj sam postao predsjednik. Prije nego što sam postao predsjednik, bio sam kandidat 13 stranaka. Oni su mi pomogli financijski, ali skromno. Grabar Kitarović je u predsjedničkoj kampanji i prije kampanje cijelo vrijeme obilazila skupove HDZ-a i s tih skupova dobivala podršku. Neka mi Šeparović i ovi anonimusi objasni razliku. To je isto. Ja sam politička osoba, nisam stranački čovjek. … Imamo Kolindu Grabar Kitarović, privrženicu HDZ-a do zadnjeg hroptaja, dok nije izgubila izbore”, rekao je predsjednik nabrajajući grijehe HDZ-a i zaključivši kako je Grabar Kitarović kao vegeta u juhi, u svakom jelu HDZ-a.

“Ne mogu mi ništa. Krše Ustav i predstavljaju smrtnu opasnost za hrvatsku demokraciju”, rekao je.

Rekao je i da će se suzdržavati od toga da govori da će biti premijer, nego će umjesto toga govoriti da će uskoro biti premijer. “Bit će potrebne ustavne promjene i znam da je to teško. 2010. sam ja pisao odredbe u Ustavu o izboru ustavnih sudaca”, kaže Milanović.

O Olegu Butkoviću

Milanović je komentirao i ministra Olega Butkovića rekavši da je doveo “mračnjaka” Karamarka u Rijeku i paradirao okolo s njim, a sad zaziva povratak Jadranke Kosor u HDZ. Uvjeren je da se ona neće vratiti u tu stranku. Također je rekao kako bi volio da je i on pomogao svom bratu prije nego što je umro bez lipe.

“Osedlani su novi konji”, poručuje.

Europski izbori

Nije odlučio ide li na europske izbore. “Bit ću lukav, ali ne perfidan”, kaže.

Izbori u BiH

“Što se tiče BiH, žao mi je što tamo ljudi ne mogu izači i glasati za one koji nisu HDZ. Ne mogu donijet odluku o neradnom danu u BIH, ne može ni Dragan Čović jer vlast koja donosi odluku nije njegova, u njoj su i druge stranke. Pozivam ih da proglase neradni dan zbog Hrvata u BiH koji glasaju za Hrvatski sabor, da uvedu neradni dan u cijeloj BiH, a ne samo za Hrvate. Kako se dokazuje da si Hrvat? Imenom? Ako si Ante, onda si Hrvat”, govori.

Uvijek se na kraju sve svodi na naslov onog filma – Malo dobrih ljudi, kaže predsjednik.

“Tko si ti da tumačiš što je duh, pa nisi ni u crkvu išao”

Na pitanje o Trećoj Republici koju spominje, Milanović kaže da su ljudi nevjerojatno kvarljiva roba. “Imate onih koji su kao sardine, nepokvarljivi. Ali ponovno će netko htjet svoje ljude. Ali moji ljudi su ljudi koji rade svoj posao i ne plotiraju sa mnom i ne rade zavjere. Imaju osjećaj slobode i časti. Ne mogu doći svom pajdi i reći ‘ovako ćeš odlučit’. Ustav se ne može promijeniti bez 2/3 većine. Teško ćemo mi to riješiti na konvencionalni način, but I have a cunning plan. Pozdrav iz Rijeke pravde”, rekao je Milanović.

Još jednom je rekao da je Kolinda Grabar Kitarović za predizbornu kampanju koristila predizborne skupove i to je, kaže, u redu.

Poručio je i da ne zna što je to “duh Ustava”. “Tko si ti da tumačiš što je duh, pa nisi ni u crkvu išao”, pita se.

Prezirem upozorenja

Milanović je na kraju izravno upitan misli li poštivati upozorenje Ustavnog suda i DIP-a.

“Prezirem ta upozorenja. Ne mogu mi ništa. Krše Ustav i predstavljaju smrtnu opasnost za hrvatsku demokraciju. Neću poštivati odluku i radit ću ono što mi nalaže savjest. Kitarović je kao Mila Gera išla okolo po skupovima kad je već bila predsjednica. I jel to u redu? Je. Ustav ne priječi. Ne može biti obrazloženje da je to duh ustava. Svetinja za sve nas u liberalnoj demokraciji je – ono što nije zabranjeno je dopušteno. Ja sam građanin”, rekao je Milanović, prenosi Jutarnji list.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok