Predsjednik Udruge malih distributera goriva Armando Miljavac rekao je u ponedjeljak za Hinu kako je današnjom odlukom vlade o cijenama goriva ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović ispunio obećanje s prošlotjednog sastanka, te očekuje normalizaciju poslovanja u idućim tjednima.

Miljavac kaže da je ministar Filipović na prošlotjednom sastanku s predstavnicima malih distributera goriva obećao djelomičnu liberalizaciju cijena goriva, ali i najavio da bi se u tom pogledu stvari mogle relativno brzo normalizirati.

“Nadamo se da će vrlo brzo doći do konačnog rješenja našeg problema”, rekao je Miljavac.

Ističe kako će i uz danas formirane cijene, koje će vrijediti od utorka, mali distributeri biti na gubitku od 30 do 40 lipa po litri goriva, no tvrdi i kako je to podnošljivije od gubitka od kune do kune i 40 lipa po litri koliko su im bili gubici prošli tjedan.

“Radit ćemo i dalje s gubitkom, ali manjim nego do sada”, kaže Miljavac, dodavši da su u proteklom razdoblju, od kada je krenula kriza sa cijenama goriva, distributeri snosili kompletan trošak razlike u cijeni goriva.

“Godinu dana radimo s minusom, naši su gubici enormni”, istaknuo je čelni čovjek Udruge malih distributera goriva.

Vlada je u ponedjeljak donijela Uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, sukladno kojoj će cijena osnovnog eurosupera od sutra pa u iduća dva tjedna iznositi 11,10 kuna po litri, što je poskupljenje za 0,38 lipa, a osnovni će eurodizel poskupjeti za 1,14 kuna, na 13,44 kune, dok je cijena plavog dizela fiksirana na 8,49 kuna.

Vlada je Uredbu donijela na telefonskoj sjednici, a sukladno toj novoj uredbi najviše maloprodajne cijene računaju se po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom sedmodnevnom razdoblju, s ograničenom maržom od 0,65 kuna po litri za dizelsko i benzinsko gorivo, te u iznosu 6,20 kuna za kilogram (kn/kg) smjesa propan – butan za boce, odnosno 2,80 kn/kg za velike spremnike, priopćeno je iz Vlade.

Cijena plavog dizela fiksirana je na 8,49 kuna po litri.

