Stručnjak za energetiku Igor Dekanić u N1 Studiju uživo komentirao je najavljeni rast cijena goriva te generalno poskupljenja i održivost gospodarstva.

Građani su zgroženi zbog najave rasta cijena po litri goriva, čak 1,14 kuna za dizel. Vlada neće reagirati. Igor Dekanić kaže da ga to ne čudi:

“Ne čudi me jer u krizi, a mi smo u krizi, rat traje, sve države vode pragmatičnu politiku – malo s intervencijama, malo bez. Intervencijama je Vlada dosad olakšavala život građanima, sad mora olakšati život malim distributerima naftnih proizvoda. Jedno vrijeme će odustati od intervencije, a poslije će se vidjeti kako će ići cijene. Cijene plina padaju, recimo, na nizozemskoj su burzi tri puta niže nego prije mjesec dana.

U energetskoj krizi se vodi takva pragmatična politika. U takvim krizama nema pametnih rješenja i politika se vodi od tjedna do tjedna, od događaja do događaja. Ne reagiraju samo nađi građani tako. Ako gorivo poskupi u SAD-u, na idućim izborima će se to vidjeti.”

Na pitanje o snižavanju PDV-a odgovara: “Naš PDV je prvenstveno vezan potrebama prihoda hrvatskog državnog proračuna. Na PDV-u nema puno rezerve, ali moj osjećaj je da, ako cijene dosegnu takvu razinu da bi mogle premašiti dva eura po litri, onda će i EU donijeti odluku, i naša Vlada, da se smanji PDV kako bi se održala cijena dok se situacija ne normalizira.”

Govoreći o razlozima divljanja cijena dizela istaknuo je da brojni događaji na to utječu – štrajkovi u francuskim rafinerijama, OPEC najavio smanjenje proizvodnje, švicarska pozvala građane i poduzetnike da prijeđu s plina na druge energente.

“Logika je da Hrvatska ima bar jednu rafineriju. U doba mrklog mraka, komunizma, imala je tri rafinerije. Iz strateških bi razloga jednu Hrvatska trebala održati, no imamo dobar položaj zbog infrastrukture za prihvat nafte i plina”, rekao je Igor Dekanić i dodao komentirajući eventualnu nacionalizaciju rafinerije Rijeka na određeni rok:

“I to je moguće, neke države tome pribjegavaju. Francuska je tako spriječila produljenje štrajka u rafinerijama – ako produljite štrajk, nacionalizirat ćemo rafinerije, uvesti privremenu upravu…”

A kako su građani reagirali na najavljeno poskupljenje goriva, pogledajte u videu:

