Munjiza: Kupcu Fortenove bit će kao onome kome punica ostavi tri neuređena stana

Gost Newsrooma bio je bivši predsjednik uprave Konzuma, menadžer Drago Munjiza, a osvrnuo se na eventualnu prodaju Fortenove i uoči sutrašnjeg glasanja suvlasnika o refinanciranju duga od milijardu eura, uz trošak od 18 posto.

U ovom trenutku 50 posto ruskih suvlasnika je sankcionirano pa su oni nesankcionirani odlučili prodati MidCo, vlasnika onoga što Fortenova predstavlja u Hrvatskoj. Prošle jeseni pokušano je da Ruse isplate mirovinski fondovi, što nije uspjelo pa se naljutio i premijer Andrej Plenković osobno.

Zatim, uslijedili su Vladini pritisci prema Allizanzu, koji se požalio Financial Timesu i uslijedio je za imidž podosta neugodan tekst tog uglednog medija. Premijer je sve to nazvao pretjerivanjem i odmahnuo rukom, no priča se “zakotrljala”.

“Upravni odbor nije očekivao takav razvoj situacije. Vidimo da su svi, više manje, pa i uprava hrvatskog Allianza, bili iznenađeni odustajanjem. Time je ta strategija pala u vodu u prilično loše vrijeme, pred sam kraj refinanciranja. A godina dana je premalo za novu strategiju. Zato se pronašlo sljedeće rješenje kroz pokušaj prodaje ili bar proceduralnom odrađivanju tog dijela da bi se moglo ići dalje. To je jedno kratko vrijeme za pronalazak novih vlasnika, pogotovo s obzirom na visinu duga, ali i kompleksnost te kompanije, koja se bavi s više biznisa. Zato ju je teško prodati, posebno nekome kome je to “core” biznis i ne zanima ga neki drugi ili treći. No, kad bi se zanemario dug, kompanija je vrlo vrijedna i operativno odrađuje jako dobre stvari”, kazao je Munjiza pa nastavio:

“U odnosu na vrijeme prije 2017., koliko sam upućen, poštuje međunarodne financijske i računovodstvene standarde, plaća dobavljače, nema pokrajnjih financiranja… što se govorilo da je prije bio problem.”

Koliko uopće trenutno vrijedi MidCo?

“On je u biti Fortenova i kad bi se zanemario dug, vrijedi od dvije do četiri milijarde eura, minus dug. Ali, treba naći nekoga tko je dovoljno hrabar i ima sredstva da bi to refinancirao. To je zadatak uprave, čiji je prvi pokušaj propao pa jedan naizgled redovan posao, koji nije uspio, vraća kompaniju šest godina unazad”, tvrdi Munjiza.

U ovom trenutku nesankcioniranim suvlasnicima zaklade Fortenova ne preostaje ništa drugo nego direktno preuzmu Fortenova grupu sami pa na taj način istisnu nesankcionirane suvlasnike. Ili se tako samo čini?

“Pojednostavljeno, onaj tko će omogućiti refinanciranje na bilo koji način, a tako možda i kupiti vrijeme, to može napraviti uz nula eura plus refinanciranje do nekih par stotina milijuna eura, o čemu se dosta pričali. Tako nešto je sasvim sigurno dobar posao za onoga tko se upušta u taj rizik, ako se sretno završi. Situacija je komplicirana, puno je tu tužbi, dioničari i skupštinari nisu do kraja složni… Uz to, iznad MidCa postoji još jedna krovna kompanija, a u biti jedino što vrijedi su Konzum, Mercator, Jamnica i Belje. Da karikiram, kupcu Fortenove bit će kao onome kome punica ostavi tri neuređena stana. Oni su trošak sami po sebi, ali ako se dođe do kredita za njihovo uređenje, tad postaju vrijedni”, smatra Munjiza te dodaje da Pavao Vujnovac mora uvjeriti nekoga da bi ulaganje bio dobar posao, koji garantira profit.

Dugo vremena se moglo čuti da je preduvjet za čak i jednogodišnje refinanciranje duga od milijardu eura prema američkom fondu HPS prodaja, a sad odjednom uprava izlazi s pričom da je već dogovorila jednogodišnje refinanciranje s HPS-om, ali po puno lošijim uvjetima. Znači li to da je i HPS svjestan kako mu je najbolje ne inzistirati na mijenjanju vlasničke strukture?

“Američki financijer je u izvrsnoj poziciji i može diktirati puno više uvjeta nego 12 mjeseci prije. Može puno zahtjevati i izgraditi povoljan ugovor za sebe. Ako HPS-u sredstva nisu problem, u konačnici je u poziciji jako puno zaraditi jer dug je milijardu eura, a vrijednost svih kompanija u grupaciji između dvije i četiri milijarde eura”, naglasio je bivši predsjednik uprave Konzuma.

