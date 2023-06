Može li Fortenova izdržati 18% kamate? “Trebali bi dilati kokain da to platite”

Podijeli :

Poduzetnik Miodrag Borojević, gostovao je u Newsroomu gdje je komentirao posljednja događanja oko Fortenove.

Podsjetimo, Borojević je bio član uprave O’KEY Grupe, jednog od vodećih trgovaca hranom u Rusiji te član Upravnog odbora Fortenova grupe, a mediji navode da ima dobre veze u Sberbanku i da je sudjelovao pregovorima o prodaji Sberbankova udjela u Fortenovi za 500 milijuna eura Saifu Alketbiju iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Alketbi je vlasnik tvrtke SBK koja u vlasništvu ima 43 posto dionica Fortenove, ali koja je pod sankcijama Europske unije.

Borojević je uvodno opisao što kakve pravne radnje njegov poslodavac provodi pred sudovima u Nizozemskoj.

“Radi se o vezanim slučajevima. Postoje stari slučajevi koje se vode oko spora oko upravljanja i glasačkih prava. Ti slučajevi su na Vrhovnom sudu u Nizozemskoj i nisu rješeni”, kaže Borojević. Napomnje kako su upravo zbog tih predmeta koji se vode pred Vrhovnim sudom i čekaju presudu podnijeli zahtjev za privremenom mjerom da se zabrani prodaje koju je kompanija pokrenula putem investicijske kuće Lazard.

Voditelj Novosel objasnio je da 50 posto tvrtke drže kompanije pod sankcijama Europske unije, a drugu drže ulagači predvođeni Pavlom Vujnovcem koji žele prodati MidCo, tvrtku koja drži vlasništvo nad Fortenovom te da to namjeravaju napraviti preko investicijske kuće Lazard.

“Ako bi došlo do prodaje, Alketbi kao najveći dioničar te tvrtke, želi sudjelovati u tome”

Na upit zašto žele spriječiti prodaju MidCo-a, Borojević kaže da to žele jer se prodajom te tvrtke prodaje vlasništvo koje pripada gospodin Alketbi koji je vlasnik 43 posto MidCa.

“Ako bi došlo do prodaje MidCa naravno da kao najveći dioničar te tvrtke, želi sudjelovati u tome i znati na koji način i pod kojim uvjetima se prodaje vlasništvo kompanije. U ovom slučaju pokrenuli su natječaj, a da nisu informirali gospodina Alketbija o samom tijeku natječaja, kako je rađena evaluacija procjene vrijednosti kompanije, nisu ga informirali koga su pozvali na natječaj, tko je i na koji način odgovorio, je li se netko odazvao i počeo razgovore. Iz medija smo saznali da nitko nije poslao pounudu, a sve ostalo je obavijeno velom tajne”, kaže Borojević i zaključuje da je suludo komentirati da Alktebi kao najveći dioničar nema pravo dobiti informaciju bez obzira na to da što je SBK trenutno pod sankcijama.

Fortenova prisiljena refinancirati dug uz dodatni trošak od 70 milijuna eura Je li Fortenova ponovno dovedena pred zid?

“Naglašavam trenutno pod sankcijama, jer se pred sudom u Luxembourgu vodi proces za skidanje sankcija sa SBK i za kojeg smo sigurni da će biti uspješno riješen, kaže Borojević.

Jedno od ključnih pitanja je po kojoj će cijeni MidCo biti prodan.

Borojević kaže da se radi spektakl, jer, naglašava, da je cijeli ovaj proces samo spektakl za javnost, a ne proces prodaje, jer je, objašnjava, menadžment organizirao proces prodaje na način na koji je to organizirao i u rokovima kojim je organizirao te pozvao financijske institucije kojima su, kako kaže Borojević, dali kratak rok za podnošenje neobvezujućih ponuda.

“Mi smo dobili procesno pismo kojeg je Lazard slao svim pozvanima da sudjeluju u tom natječaju gdje se od njih tražilo da objasne kako misle refinancirati kompaniju do rujna. Refinancirati kredit HPS-a od milijardu i par stotina milijuna eura, da to netko konstruira u roku od par tjedana od slanja neobvezujućih ponuda, plus dati ponudu za kupovinu MidCa je spetakl za javnost kako bi menadžment mogao reći da su napravili sve, ali da se nije javio nitko pa sad MidCo ne vrijedi ništa”, kaže Borojević.

Komentirao je problem refinanciranja duga HPS-u koji bi na kraju mogao, zbog ne mogućnosti otplate duga, zaplijeniti Fortenova grupu.

“Ako je vrijednost kompanije od prošle godine, s nekim equity value koji je bio milijardu i 200 milijuna eura pala na nekih par sto milijuna eura ili čak i manje ne znam što očekivati”, kaže Borojević.

Pita se što je mendžment radio prošlu godinu. “Situacija u kojoj se nalazi komapnija, nalazi se isključivo zbog postupanja menadžmenta i uprave kompanije koji je kompaniju doveo u situaciju da se ne može refinancirati”, kaže Borojević.

“U trenutku kad je Alketbi kupio SBK, SBK nije bio sankcioniran, sankcioniran je šest tjedana nakon toga i to isključivo radnjama koje je poduzimala kompanija. Da su htjeli riješiti problem, Alktebi nije problem, on je trebao biti pomoć i solucija. On i danas može pomoći. Sigurno on nije taj koji je kreirao ovaj problem, problem sa sanckijama kreirala je kompanija koja je inzistirala SBK i što je sada dovelo do problema sa refinaciranjem, kaže Borojević i naglašava da nemogućnost dolazi i većim dijelom i zbog toga što se u Amsterdamu vode sporovi oko vlasništva i upravljanja kompanijom.

Repecki: Manji dioničari Fortenove su dovedeni pred zid i to Vujnovcu daje moć Komentar Marka Repeckog: Mirovinski fondovi ne smiju biti Plenkovićev bankomat

Borojević kaže da će Alktebi nastaviti s tužbama dok ne iskoristiti sve pravne instance što znači da nijedna ozbiljna institucija na svijetu neće dati novac za refinanciranje duga HPS-u.

Smatra kako HPS neće pokrenuti default i da će prolongirati kredit do studenog 2024. godine te da bi o tome trebala glasati skupština Fortenova grupe 27. lipnja. Borojević naglašava da takvi dogovori o prolongiranju kredita rade tjednima unaprijed.

“Dakle dok su radili na procesu prodaje već us imali dogovoren deal s HPS-om o prolongiranju kreditiranja na godinu dana. To samo dokazuje da je ovaj proces prodaje samo još jedan spektakl za javnost ne bi li se reklo evo nije se javio nitko, ajmo se mi žrtvovat i spasit kompaniju i kupit ju po tko zna kojoj cijeni. Tko zna kakva će tu evaluacija biti”, rekao je Borojević.

“Tražili smo mogućnost da budemo promatrači na skupštinama”

Također, rekao je da iako je SBK pod sankcijama, vlasnik te tvrtke, Saif Alketbi to nije.

Na pitanje je li mu netko drugi od suvlasnika pokušao pristupiti direktno vezano za aranžmane, bilo u koraku kad su tražili kupce ili ovom sad kad smišljaju model kako bi odcjepili MidCo od zaklade koja ima problem sa financiranjem zbog suvlasništva sankcioniranih igrača, Borojević kaže da nije.

Borojević: Ako bude povoljna prilika i šeik će gledati da kupi Fortenovu Butković: Vladi je bitno da Fortenova bude stabilna

“Bilo je više pokušaja komunkacije gospodina Alketbija sa kompanijom, ali do sad nikada nisu odgovorili. Djelomično je uspostavljena komunikacija između odvjetnika zbog procesa koji se vode u Amsterdamu. Tražili smo mogućnost da budemo promatrači na tim skupštinama, ako već nemamo prava glasa, da imamo pravo čuti što se događa, da imamo pravo biti informirani o tome što se događa. Mislimo da je to osnovno pravo. Vlasništvo je neotuđivo i na ovaj način pokušati nekome oteti, oduzeti njegovo vlasništvo je kriminal”, kaže Borojević i dodaje da je Alketbi također pisao i investicijskoj kući Lazard da je zainteresiran za sudjelovanje u procesu i da želi pomoći u stabilizaciji kompanije.

“Ako je rješenje dioničara da se proda MidCo, Alketbi je zainteresiran da kupi MidCo, međutim, do sad nije bilo odgovora s njihove strane, osim, što su nakon inzistiranja odvjetnika da se očituju jesu li primili pismo gospodina Alketbija, odgovorili da jesu i da će nam se očitovati. Iz kompanije nismo dobili ništa”, kaže Borojević.

Borojević naglašava kako nitko, dok se ne riješe vlasnički odnosi, neće financirati tu kompaniju.

Smatra kako Fortenova ne može izdržati 18 posto kamate koju plaća na kredit, pogotovo ne sa biznisom kojim se bavi.

“Trebali bi dilati kokain da imate maržu koja bi to mogla platiti, ali na retailu i agrobiznisu nemate takve marže koje bi vam omogućile da plaćate takva zaduženja”, kaže Borojević i dodaje da je menadžment doveo kompaniju u situaciju u kojoj nema izbora i da jedino što imaju je HPS te naglašava da je ta tvrtka u ovom slučaju nemilosrdna i štiti svoj interes.

Govorio je i o najavi moguće prodaje poljoprivredne divizije.

“Uvijek postoje dva puta kad dođe do stečaja takve kompanije sa različitim biznisima, sa raznim divizijama, kao što je bio Agrokor. Tu postoji način da se izađe sa maksimalnim vrijednostima, da se pojedinačne divizije prodaju specijalistima za određen biznis koji su premni platiti neki premium zbog tržišnih udjela koje te kompanije imaju u Hrvatskoj”, kaže Borojević.

Naglašava kako je vizija koja je bila planirana bila takva da se kompanija refinancira, restruktuira i da se onda eventualno proda mirovinskim fondovima ili nekom sličnom da se kreira vrijednost. “Oni očito ne idu u tom smjeru, i sad su u rukama kreditora i moguće je da ih je kreditor djelomično uvjetovao da se smanji zaduženje da se neke manje biznise moraju prodavati. Moguće je da je kreditor tražio da se proda agrobiznis i da se novcem od prodaje smanji dug prema HPS-u. Ne vjerujem da je to obvezujući kriterij, ali moguće je da postoji”, kaže Borojević.

“U ovome leži veliki razlog zašto je Allianz odustao”

Komentirao je i tezu FT-a da je Vlada RH pritiskala Allianz jer su odustali u Fortenovu, a što je premijer Andrej Plenković nazvao smiješnom tezom.

Borojević kaže da nema informacije o tome i da mu je teško to komentirati.

Fortenovu vlasnici prodaju sami sebi? Bitka za Fortenovu: “Postavlja se pitanje da li je Todorić mogao činiti isto”

“Ono što mogu komentirati je da je deal sa mirovincima nije završen između ostalog zbog stvari koje se ne spominju previše u javnosti, a govorim iz iskustva jer sam radio 20 godina u njemačkim kompanijama, a to je da njemačke kompanije neće uložiti stotine milijuna u biznis u kojem nemaju nikakve kontrole. Dokumenti koji su bili pripremljeni, nisu bili pripremljeni na način da u tom dealu mirovinski fondovi kasnije imaju punopravnu mogućnost utjecati na razvoj i događaje u kompaniji putem kontrole uprave”, kaže Borojević i dodaje da tu leži veliki razlog zašto je Allianz odustao.

Dodaje da misli da je premijer ostao zatečen takvim razvojem događaja koja se dogodila krajem 10 mjeseca prošle godine kad su mirovinski fondovi odustali, ali mislim da nije imao punu informacije i da je iz kompanije od strane menadžmenta puno toga interpretirano na način da je doveden u zabludu da je vjerovao da je tu sve čisto i sigurno. “A na kraju je završilo kako je završilo i vjerujem da je tu bilo nekih reakcija od strane premijera. A što je kasnije bilo, nemam o tome informacije”, kaže Borojević.

Na pitanje što po njegovom mišljenju u ovom trenutku pokušava upravljati razvojom događaja vezanim i za refinanciranje i za prodaju MidCo-a, Borojević kaže da misli da se radi o kombinaciji menadžmenta i najvećeg nesankcioniranog dioničara Pavla Vujnovca.

“Fabris Peruško od prvog dana upravlja kompanijom na način da prvenstveno štiti vlastiti interes i poziciju. Zbog toga je kompanija izgubila dosta menadžemnta od startam ljudi koji su bili kvalitetni i dobri menadžeri, a koje je on vidio kao konkurenciju pa su bili prisiljeni na kraju napustiti kompaniju. Sigurno je da on i dalje pokušava osigurati svoju poziciju. Pavao Vujnovac je najveći nesaknkcionirani dioničar i sigurno je da svoju poziciju koristi za benefite u vlasititu korist, što je s jedne strane kad gledate biznis, koji je u svijetu nemilosrdan, da sve ono što on radi, radi da sebi osigura što veći poziciju i dobit. Pitanje je jesu li svi potezi izbalansirani na način da su tržišno opravdani, jesu li opravdani i je su li na kraju krajeva i legalni, što će sudovi zaključit”, kaže Borojević.

Na pitanje što, nakon produženja kreditiranja od strane HPS-a na godinu dana, u menadžmentu kompanije mogu napravit, Borojević kaže da mu “sve miriši” na pripremu prodaje MidCa Pavlu Vujnovcu. Kaže da će u tom slučaju Alktebi napraviti sve što je pravno moguće da se takva prodaja zaustavi.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.