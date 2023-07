N1 doznaje: Inspektori kod tvrtki “agregatora” našli 10 neprijavljenih radnika

Podijeli :

"Kralj dostavljača" za digitalne platforme, vlasnik splitske tvrtke Meta Mate s 300-injak zaposlenih Mate Dučić, kod kojeg su inspektori rada detektirali čak 13 kršenja nekoliko zakona, kaže za N1 da su te slučajeve riješili. Državni inspektorat pak u češljanju agregatora u šest mjeseci utvrdio 84 prekršaja u području radnih odnosa te 53 u području zaštite na radu, a za deset radnika je utvrđeno da nisu bili prijavljeni, od čega su tri strana. Već iz toga je očito da u agregatorima, koji uvelike zapošljavaju i strane radnike, vlada prilično relaksiran odnos prema zakonitom zapošljavanju.

Splitska tvrtka Meta Mate, jedan od najvećih agregatora u Hrvatskoj koji zapošljava 300-tinjak dostavljača za digitalne radne platforme Glovo i Bolt Food i koji je proljetos zbog toga zaradio u medijima epitet “kralj dostavljača”, ovih je dana medijima poslao PR objavu da ima novog šefa logistike, a direktor i osnivač Mate Dučić najavljuje da će “raditi na jačanju Meta Mate kao pouzdanog partnera”.

Svakako je to zanimljivo jer je u pitanju tvrtka kojoj su inspektori rada zbog 13 kršenja nekoliko zakona u razdoblju od početka 2021. godine do kraja lipnja ove godine izdali šest optužnih prijedloga te dva prekršajna naloga, kako su N1 odgovorili iz Državnog inspektorata. Dodaju, doduše, da je Meta Mate na to izjavio prigovor.

Relaksiran odnos prema zakonima

Kako smo provjerili, inspekcija rada je češljala i ostale agregatore na domaćem tržištu – tvrtke u kojima su dostavljači digitalnih platformi zaposleni jer ih Uber, Bolt, Wolt, Glovo i ostali ne žele zapošljavati nego potpisuju ugovore s agregatorima. U prvih šest mjeseci ove godine je, vezano za zakonitost zapošljavanja, radnog vremena, plaća, uvjeta rada te zaštite na radu radnika, obavljeno 258 inspekcijskih nadzora kod poslodavaca koji posluju putem digitalnih radnih platformi (agregatora), i to 171 inspekcijski nadzor u području radnih odnosa i 87 inspekcijskih nadzora u području zaštite na radu, odgovorili su. Utvrđeni prekršaji? U predmetima koji su do sada okončani bilo ih je čak 84 u području radnih odnosa te 53 u području zaštite na radu, a za deset radnika je utvrđeno da nisu bili prijavljeni, od čega tri strana. Već iz toga je očito da u agregatorima, koji uvelike zapošljavaju i strane radnike-dostavljače, vlada prilično relaksiran odnos prema zakonima i zakonitom zapošljavanju.

Preko Komunikacijskog laboratorija, koji je medijima proslijedio korporativnu PR objavu iz tvrtke Meta Mate, zatražili smo informacije o tome što je ta splitska tvrtka do sada poduzela vezano za kršenja zakona koja je kod njih utvrdio DIRH.

Odgovorili su nam da su “pojedini propusti koji su se dogodili bili administrativnog karaktera”, kao i da su “uredno riješeni i zatvoreni od strane državnog inspektorata”. Ujedno poručuju da su mala logistička tvrtka koja tek stvara svoje mjesto na hrvatskom tržištu, da su im klijenti i Hrvatska pošta, Addiko te Erste banka, a naknade za rad njihovih radnika su iznad hrvatskog prosjeka. Nisu naveli iznos tih plaća.

Povrede pak koje su inspektori detektirali u čak 47 inspekcijskih nalaza u tvrtki meta Mate tiču se Zakona o radu, Zakona o mirovinskom osiguranju i Zakona o Državnom inspektoratu, a svakako nisu baš bili isključivo administrativnog karaktera.

Odnose se na sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme protivno zakonskim odredbama, neprijavljivanje radnika na obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje, uključujući i prijavljivanje nakon proteka propisanog roka, neizdavanje radnicima pisane potvrde o sklopljenom ugovoru o radu prije početka rada (kada ugovor o radu nije sklopljen u pisanom obliku) te nevođenje ili nevođenje na propisani način, evidencija o radnicima, osobito evidencija o radnom vremenu.

Po neprijavljenom radniku 2650 eura

Dodatno, inspektor rada je u ožujku ove godine donio rješenje u skladu s novim Zakonom o suzbijanju neprijavljenog rada (stupio je na snagu u siječnju) jer je utvrdio u Meta Mate neprijavljeni rad dvojice radnika. Poslodavcu je naloženo, kako su nam odgovorili iz DIRH-a, podnošenje prijave na obvezno mirovinsko osiguranje, na puno radno vrijeme, počevši od dana koji je zapisnikom utvrđen kao početak rada radnika odnosno i uplatu 2650 eura za svakog neprijavljenog radnika u korist Državnog proračuna. Također, usmenim je rješenjem u zapisniku inspektor rada naredio tvrtki da pravilnikom uredi pitanja koja pravilnikom moraju biti uređena.

Direktor Mate Dučić je inače prošlog mjeseca dao intervju Poslodvnom dnevniku i tumačio kako je riječ „agregator“ (koja se uredno koristi i u Zakonu o radu, koji se u Glavi IV A bavi radom putem digitalnih radnih platfotrmi) ulična žargonska riječ te da su trgovačka društva koja se bave ovim poslom zapravo logističke tvrtke. Također, smatra da se Meta Mate ne razlikuje od drugih trgovačkih društava koje nude logističke usluge „osim po građenju poduzeća na totalno digitalan način što je Hrvatska jako dobro prihvatila“.

Brojne kazne zbog zaštite na radu

Što se tiče nadzora agregatora u području radnih odnosa, do sada su inspektori rada zbog osnovane sumnje u počinjenje prekršaja protiv poslodavaca pravnih osoba i protiv odgovornih osoba poslodavaca nadležnim sudovima podnijeli 42 optužna prijedloga i izdali devet prekršajnih naloga, a za devet poslodavaca su donesena rješenja kojim im je naloženo podnošenje prijave na obvezno mirovinsko osiguranje za radnike za koje je utvrđeno da su obavljali neprijavljeni rad i uplata propisane novčane kazne od 2655 eura u korist Državnog proračuna za svakog neprijavljenog radnika. Utvrđeno je da je za jednog poslodavca radio državljanin treće zemlje bez dozvole za boravak i rad, zbog čega je poslodavcu privremeno zabranjeno obavljanje djelatnosti u trajanju od 30 dana.

U području zaštite na radu, inspektori su donijeli 53 upravne mjere, a najveći broj se odnosio na privremeno udaljavanje radnika s mjesta rada radnika za kojeg poslodavac ne može predočiti dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta te na izradu procjene rizika. Zbog utvrđenih prekršaja inspektori rada su izrekli 31 novčanu kaznu te je naplaćeno ukupno 17.877,74 eura i izdali pet prekršajnih naloga.

