Nova pravila za umirovljenike u Njemačkoj: Evo što se mijenja od 2023. godine

Od 2023. godine više neće vrijediti dodatno ograničenje primanja za umirovljenike. U praksi to stvara prostor za novu strategiju planiranja mirovine.

Naime, istovremeno raditi i primati mirovinu, a da se ona ne umanjuje zbog dodatnog prihoda mnogi zaposlenici u dobi od 63 godine to mogu učiniti već dvije godine zahvaljujući posebnim korona pravilima. Ali od sljedeće godine primjenjivat će se dodatni propisi i to trajno. Jer dodatno ograničenje primanja za prijevremenu mirovinu više nije primjenjivo, prenosi Fenix.

Time njemačka savezna vlada želi učiniti fleksibilnijim odlazak u mirovinu u slučaju prijevremenog umirovljenja. U praksi se time stvara prostor za novu strategiju: oni koji prijevremeno traže starosnu mirovinu mogu u mnogim slučajevima u budućnosti planirati dvostruki prihod: mirovinu plus prihod od rada.

Ranije u mirovini: Kako je bilo do sada?

Mirovinski zakon trenutačno određuje da prijevremeni umirovljenici koji u kalendarskoj godini zarade više od 6.300 eura bruto dodatnog prihoda moraju očekivati ​​smanjenje mirovine. Zbog korone taj je limit povećan na 46.060 eura. Ovaj poseban ugovor trebao je prestati krajem godine. No, suprotno onome što je prvotno planirano, dodatno ograničenje primanja za prijevremene umirovljenike sada je čak potpuno ukinuto. Međutim, zahtjevi se i dalje primjenjuju: 35 godina doprinosa (uključujući kreditna razdoblja), minimalna dob 63 godine.

Kako sada možete prilagoditi svoje planiranje mirovine?

Ako se vas posluži zdravlje i poslodavac je na vašoj strani, nekoliko godina možete računati na dvostruku zaradu. To može biti korisno, primjerice, za otplatu posljednjih dugova u vlasništvu kuće ili ako želite ispuniti svoj san o mobilnoj kućici ili putovanju.

Budući da radni odnos još uvijek podliježe mirovinskom osiguranju, ostvarujete više mirovinskih bodova. Uz bruto plaću od 2.000 eura, to je dobrih 0,6 radnih bodova godišnje. Za četiri godine to bi značilo povećanje mjesečne mirovine od oko 100 eura.

Što treba uzeti u obzir za porezne svrhe?

Kombinacija mirovine i dohotka od rada može dovesti do dodatnih poreza, budući da je većina mirovine oporeziva. Važno je znati kako se porez na plaću i doprinosi za socijalno osiguranje i dalje odbijaju od plaće, a doprinosi za zdravstveno osiguranje odbijaju se od mirovine. Mirovinsko osiguranje ne zadržava poreze. Za to morate podnijeti poreznu prijavu. Zbog dodatno isplaćene mirovine dolazi do plaćanja dodatnog poreza!

Što je dobro učiniti?

Jednostavno podnesite zahtjev za mirovinu, ne treba vam dopuštenje poslodavca. Ako poslodavac ne želi ništa znati o mirovini, imate mogućnost podnijeti zahtjev za djelomičnu mirovinu (npr. 90 posto).

