Petrol o Vladinom ograničenju cijena goriva: “Imamo ogromne probleme”

Podijeli:







Izvor: N1

Grupa Petrol traži rješenja i odgovore povodom najnovijih mjera vlade Republike Hrvatske u regulaciji maloprodajnih cijena naftnih derivata, priopćili su iz ove slovenske kompanije navodeći da otkako je u listopadu prošle godine uvedena regulacija cijena energenata, hrvatska podružnica Petrola upozorava na neodrživost uredbi i mjera, te ekonomsku štetu koja se time nanosi ovoj kompaniji.

Na aktualnu temu nove Uredbe Vlade RH o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, Grupa Petrol održala je danas i konferenciju za medije.

“Cilj konferencije bio je priopćiti i prikazati niske vrijednosti naftnih derivata, neodrživost mjera te ekonomsku štetu koja se nanosi Grupi Petrol kao distributeru naftnih derivata. Petrol d.o.o. Zagreb, primoran je raditi s velikim gubitcima te snosi sav teret takve regulacije, iako prihodi Državnog proračuna RH od prodaje naftnih derivata cijelo vrijeme ostaju praktično nepromijenjeni. Na današnjem sastanku u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, uprava Petrola dobila je priliku prezentirati situaciju u kojoj se nalazi zbog uredbe o ograničavanju maloprodajnih cijena naftnih derivata, koja je donesena od strane Vlade RH”, priopćili su iz Petrola.

VEZANE VIJESTI Strah od nestašice: Zbog cijena dizela prijevoznici posebno na udaru Nisu svi zadovoljni Vladinom reakcijom na rast cijena goriva: “Sve smo izgubili”

“Povodom aktualne Uredbe, svakom litrom prodanog goriva stvara se gubitak od 0,7 do 1,7 kune po litri. Predsjednica uprave Petrol d.d., Ljubljana, Nada Drobne Popović nakon sastanka je izjavila kako se nada rješenju koje će ponovno dovesti do nastavka održivog poslovanja Petrol d.o.o. Zagreb. Petrol grupa je svjesna tereta svjetske krize za građane, ali upozorava, da ne mogu samo distributeri nositi teret niskih cijena naftnih derivata te očekuje da će ovime biti proporcionalno raspoređeno na sve dionike”, nastavljaju u priopćenju.

Također, ukazuju na ekonomske brojke koje svjedoče važnosti ove slovenske grupacije za hrvatsko tržište.

“Koliko je velika uloga Grupe Petrol u RH pokazuju i same brojke od 1996. godine do proširenja 2021. godine kad joj se pridružilo društvo Crodux derivati dva d.o.o. U Hrvatskoj Petrol d.o.o. Zagreb trguje naftnim derivatima, ostalim proizvodima od nafte, ukapljenim naftnim plinom i ostalim energentima, kao i trgovačkom robom. Poslovanje se odvija putem 202 benzinske postaje s ukupno 2.266 zaposlenih. Grupa Petrol na svim se tržištima na kojima posluje dosljedno pridržavala uputa nadležnih institucija te je do sada iznijela sav teret regulacije, a uz to tijekom svog poslovanja u 2021. godini uplatila u Državni proračun Republike Hrvatske 3.921.925.077,16 kuna odn. cca. 520.528.910,63 eura, a tijekom 2022. godine do kraja rujna uplate iznose 2.945.609.267,91 kuna odn. cca. 390.949.534,53 eura”, navode iz Petrola.

Dodaju i da su u posljednjih pet godina u Hrvatskoj proveli i investicijska ulaganja u vrijednosti većoj od 276 milijuna eura.

“Kao kompanija koja brine o društveno odgovornom poslovanju koja zapošljava više od 6.000 zaposlenika u regiji i skoro 2.300 u Republici Hrvatskoj, ako se nastave ovi uvjeti poslovanja, Grupa Petrol će biti primorana poduzeti određene mjere.

U prva tri mjeseca 2022. godine Grupa Petrol, kao i sve tvrtke posljednjih godina, suočila se s turbulentnim događanjima na svjetskim gospodarskim i energetskim tržištima. Kao i u 2021. godini, i u prvom tromjesečju 2022. godine nastavila je težiti optimizaciji troškova i poslovnoj racionalizaciji i prilagodila je ponudu aktualnim uvjetima. Grupa Petrol u RH dostiže 44%-tni tržišni udjel u količinama pri prodaji naftnih derivata (izvor: Eurostat/ Supply, transformation and consumption of oil and petroleum products, vlastiti preračun), kao i 57,6%-tni tržišni udjel u količinama prodaje ukapljenog naftnog plina za industriju, promet i ostale potrebe (izvor: Energija u Hrvatskoj / Godišnji energetski pregled 2020, vlastiti preračun), te je tako pored trgovačkog društva INA-Industrija nafte d.d. Zagreb ključna za opskrbu naftnim derivatima tržišta RH.

U RH Grupa Petrol je prisutna također na projektima proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora. Vjetroelektrana Glunča, dostatna za opskrbu gotovo 15.000 prosječnih domaćinstava električnom energijom te Vjetroelektrana Ljubač, dostatna za opskrbu električnom energijom gotovo 30.000 prosječnih domaćinstava. Dakle, vjetroelektrane proizvode električnu energiju koja je dovoljna za opskrbu prosječnih 45.000 domaćinstava. U izgradnji se nalaze tri solarne elektrane, Suknovci, Vrbnik i Pliskovo, a koje se planiraju pustiti u pogon tijekom 2023. godine.

Grupa Petrol posjeduje u RH 66 elektro punionica za punjenje električnih vozila, ima zakupljena tri skladišta naftnih derivata (Zadar, Zagreb-Žitnjak i Ploče), pet skladišta za ukapljeni naftni plin (Sv. Križ Začretje, Unešić, Banići, Divoš i Kukuljanovo) te ima tri koncesije za zemni plin u sklopu vlastitog trgovačkog društva Zagorski Metalac d.o.o. s 18.000 aktivnih priključaka”, zaključuju u priopćenju.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.