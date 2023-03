Podstanari u Njemačkoj mogli bi imati ove dodatne troškove u budućnosti

Podijeli :

Izvor: Image by Vladey Meer from Pixabay / ilustracija

Plan obvezne obnove kuća koji je donijela Europska unija utječe samo na vlasnike kuća, nego i na podstanare.

Europski parlament izglasao je u utorak strože zahtjeve vezane za energetsku učinkovitost zgrada. To znači kako bi stambene zgrade do 2023. godine trebale postići najmanje razred energetske učinkovitosti „E“, a do 2033. godine razred energetske učinkovitosti „D“, piše Fenix-magazin.

To također ima utjecaja na milijune podstanara u Njemačkoj. Kako navode njemački mediji, podstanari bi mogli osjetiti svu snagu planova za restrukturiranje na svojim leđima.

“Ako se stanovi s lošom energetskom učinkovitošću više ne budu mogli iznajmljivati ​​u budućnosti, ponuda stanova bi se tada još više smanjila. U svakom slučaju, ponuda posebno jeftinih stanova će se smanjiti”, naveo je profesor ekonomije i stručnjak za nekretnine s Kölnskog instituta za ekonomska istraživanja za njemačke medije.

U prijevodu to znači kako bi podstanari morali ili platiti preuređenje stanova ili plaćati skuplji najam.

Radovi u stagnaciji

Zbog visokih troškova gradnje građevinska aktivnost već sada je u stagnaciji u Njemačkoj.

Politico: Europa srlja u građanski rat zbog benzinaca i dizelaša

„Općenito, situacija za podstanare postaje sve teža. Već sada vidimo da je konkurencija za iznajmljivanje stanova velika zbog čega najam konstantno raste”, objašnjava stručnjak.

Stručnjak kaže kako podstanari mogu očekivati ​​daljnje povećanje cijena najma.

”S druge strane, bit će teško vlasnicima nekretnina s visokom potrošnjom energije”, kaže stručnjak i dodaje kako bi se vlasnici nekretnina u budućnosti morali baviti renoviranjem, a to košta.

Eto nekih od radova koje mogu očekivati vlasnici nekretnina:

Toplinska pumpa: Troškovi od 25.000 eura do 40.000 eura. Dodatno, troškovi za novo podno grijanje: 1000 eura/m2.

Solarna toplina: Od 6.500 eura za obiteljsku kuću (samo topla voda). Od 13.000 eura ako je podržano grijanje.

Solarni sustav: od 10.000 eura (s učinkom od 5 kWh), skladištenje: od 5.000 eura.

Krov: Kompletna izolacija od 500 eura/m².

Financijska propast

Za mnoge vlasnike neučinkovitih nekretnina to može značiti financijsku propast.

S obzirom na visoke troškove obnove i pad vrijednosti zgrada, stručnjak savjetuje: “Vlasnici koji imaju takve nekretnine trebali bi ih prodati. Ali, vjerojatno će postojati propisi o poteškoćama za vlasnike koji stanuju u obiteljskim kućama.”

Mnogi će napustiti Njemačku

Jan-Marco Luczak (47), glasnogovornik za stambenu politiku parlamentarne skupine Unije u Bundestagu, zabrinut je zbog planova za prisilnu obnovu i zabrane grijanja od strane Ministra gospodarstva.

Od 2024. godine mogu se ugrađivati ​​samo novi grijači koji proizvode toplinu iz “najmanje 65 posto obnovljivih izvora energije”. Od 2045. godine bit će potpuna zabrana svih grijanja na naftu i plin.

“Ljude u našoj zemlji dovoljno su uzdrmali inflacija, visoke kamate i energetska kriza, a sada su okovani obvezom zamjene starih grijača. Zaštita klime i prijelaz topline funkcionirat će samo ako ostanu pristupačni”, rekao je Luczak.

Luczak je uvjeren kako će “strogi zahtjevi mnoge ljude opteretiti i čak ih natjerati na prodaju nekretnine ili iseljavanje iz Njemačke.”

