Mrak Taritaš: Porez na nekretnine je jednadžba s 23 nepoznanice

Podijeli :

N1

Zastupnici se vraćaju u saborske klupe. Novi saziv s radom kreće na novoj lokaciji. Ususret aktualcu u Novom danu gostovala je Anka Mrak Taritaš, saborska zastupnica (GLAS) koja je s Mašenkom Vukadinović prokomentirala glavne novine u gospodarstvu - porez na nekretnine i rast kreditnog rejtinga.

Novi saziv u novom prostoru

Nakon ljetne stanke novi saziv s radom kreće na novoj lokaciji – u prostorijama Vojnog učilišta na zagrebačkom Črnomercu.

“Svi smo malo k’o djeca u školi. Brzo ćemo se prilagoditi novoj lokaciji. Sabor je inače trebao ozbiljnu sanaciju”, govori Anka Mrak Taritaš, zastupnica iz redova GLASA.

Rast kreditnog rejtinga, otvaranje druge cijevi tunela Učke… Koje teme treba vratiti u fokus što se tiče gospodarstva?

“Gospodarstvo treba biti tema broj 1. Ono na čemu uvijek inzistiramo je sveobuhvatna gospodarska politika, ne do 2030., nego do 2050.”

Kreditni rejting je bolji, ali tu ima cijeli niz skrivenih problematičnih stvari, ističe: “Jedna od njih je – raslojavanje društva. Ima onih koji će bolje živjeti, srednji sloj će jačati, ali siromašniji postaju još siromašniji i jedva preživljavaju.”

“Umirovljenicima se daje na kapaljku”

“Umirovljenicima se daje na kapaljku. Uvijek im se daju obećanja, kao što su sad, određene naknade. Kako netko misli da umirovljenik može živjeti s nekih 300 ili 400 eura mirovine? ”

HZMO objavio kada počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe i koji su uvjeti Umirovljenica zbog usklađivanja mirovine dobila duplo veći porez: “Daš 49 eura pa uzmeš 10, stvarno jadno”

Svjesni smo i sve skuplje i skuplje prehrambene košarice: “S jedne strane je kreditni rejting koji ide u dobrom smjeru. Jedna suvisla Vlada bi trebala razmišljati o problemima i biti svjesna činjenica za koje može ponuditi sustavna rješenja. A ne sa svog velikog, bogatog stola “udijeliti sirotinji”, govori Anka Mrak Taritaš.

Mrak-Taritaš smatra da su se uvođenjem eura objelodanile razlike u cijenama u usporedbi sa građanima drugih EU zemalja: “Različite su i marže. Kad je riječ o slobodnom tržištu, Vlada tu ima prilično sužen prostor za djelovanje, objašnjava Mrak-Taritaš, ali otkriva i alternativu:

“Vlada može napraviti nešto drugo. Vidite s poskupljenjem energenata kako će oni s malim mirovinama dobiti određenu naknadu. Ono što bi trebalo, ne te mrvice sa stola, nego vidjeti koja je to razina siromaštva kod nas, koji su to ljudi i koji je to minimum i tu onda uvesti određene subvencije koje trebaju imati. To je uloga države.

Kad sam davno učila što je to održivi razvoj, najjednostavnija definicija je bila da bez obzira na to gdje živite imate otprilike jednake uvjete. Ovaj val poskupljenja će samo siromašne napraviti još siromašnijima. Najteže je starijem stanovništvu; tu su žene koje same žive, manje su zarađivale i imaju manje mirovine, procjenjuje ona.

Porez na imovinu

Iz gospodarstva, iz kreditnog rejtinga, iz svega što možete dobiti iz EU-a bi se trebala prepoznati jedna nova socijalna politika usmjerena baš prema tom starijem, siromašnom stanovništvu.

Možemo želi vrijednosni porez na nekretnine, Bakić objasnio što to točno znači Neslužbeno: Razmatra se iznos između 0 do 8 eura po kvadratu za porez na nekretnine?

Stručnjaci su podijeljeni oko poreza na nekretnine. Mrak Taritaš u njemu vidi brojne opasnosti:

“Kad je ministar Slavko Linić htio uvesti taj porez mi smo se tome protivili jer je u tom trenutku bila opasna stvar”, prisjeća se Mrak-Taritaš:

“Mi danas imamo porez na vikendice i komunalnu naknadu. U drugim zemljama potonja ide iz poreza na nekretnine“, objašnjava zastupnica i procjenjuje da nam umjesto njega treba – porez na imovinu.

Slovenija ima limit na nekretninu u kojoj se živi na 800 tisuća eura. Sve preko toga se oporezuje.

“Ovo mi otprilike izgleda ko jednadžba s 23 nepoznanice, a jedino što znamo je da želimo uvesti porez. Pri tome Vlada je k’o guska u magli”, govori Mrak Taritaš i pojašnjava da je njen stav – porez na imovinu.

Tko će baviti porezom pred izbore?

“Pri tome se on treba odnositi na imovinu koja nije u funkciji, da ne plaćate dva poreza”, a za to su, govori zastupnica, potrebna dva preduvjeta:

“Prvi je popisivanje nekretnina i evidentirana imovina. Druga je procjena nekretnine – tko će to raditi? Jedinice lokalne samuprave? Oni imaju komunalnu naknadu i – prst u uho. To će netko u nekom vremenu morate napraviti. Netko će morati ispisati rješenja, riješavati žalbe… Koji će neki načelnik ili gradonačelnik ući u to kada su lokalni izbori za osam mjeseci”, pita se zastupnica.

“Ja sam svjesna toga da će poreza biti, ali imam osjećaj da se potrošilo 10-ak godina za zakonske preduvjete koje se na kraju nisu napravili”, zaključuje i ističe:

“Mi i dalje nismo vidjeli prijedlog. Mislim da su ministri s tim istrčali na ledinu, nepripremljeni. Najava je bila da će prezentacija biti 2. rujna, a danas je 18. rujan.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Jergović za N1: Trifunović je doživio gore maltretiranje od Severine Uprava JANAF-a poslala žestok odgovor Hernadiju