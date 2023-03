Poruka Vladi: Petrokemija će nestati, riješite situaciju ili vratite dite materi

Podijeli :

Nakon što su se u javnosti proteklih dana pojavile brojne informacije o stanju u kutinskoj Petrokemiji, sindikati su sazvali konferenciju za medije na kojoj su Vladi ponudili tri načina na koja može riješiti situaciju i ponovno pokrenuti proizvodnju u ovoj tvornici.

“Pokrenite proizvodnju sa sadašnjim vlasnicima, a to su INA i PPD. Ili riješite situaciju sa turskim Yildrimom. Ili ih odbijte ili dajte dozvolu za njihovo preuzimanje udjela od INA-e i PPD-a. Ako to ne ide, vratite dite materi. Uvjeren sam da bi danas Republika Hrvatska za male novce mogla postati novi vlasnik Petrokemije ako INA i PPD to više ne žele biti”, rekao je predsjednik sindikata EKN-a Željko Klaus.

Sindikati upozoravaju kako je trenutačna situacija neodrživa, prenosi Večernji list.

“Stari vlasnici očito to više ne žele biti, novi vlasnici ne mogu ući u vlasništvo, a uprava ne može ništa jer su u vlasničkom vakuumu. A proizvodnje nema. Ako proizvodnja ne krene uskoro, Petrokemija će nestati. Radnici već sada odlaze jer se ne proizvodi duže od godine dana, najavljuju se novi odlasci i na kraju neće imati tko pokrenuti proizvodnju uopće”, dodao je Klaus podsjetivši kako su sindikati 2017., kada je u vlasništvo ulazili INA i PPD, pristali na konsenzus na molbu premijera Andreja Plenkovića.

“Rekli smo tada da nećemo kočiti proces, ali da to mora ići kako treba. Iako je i bilo razloga od tada da reagirao nekad imali smo viši interes na umu, a to je opstanak Petrokemije. Sada od premijera Plenkovića mi tražimo da napravi konsenzus s nekim od aktera i da krene proizvodnja”, poručio je Željko Klaus. Sindikati ističu kako je očito postignut dogovor između PPD-a, INA-e i Yildrima, no da od strane države još nema rješenja.

“Nemamo informaciju gdje je zapelo. I INA i PPD kažu da isto tako to ne znaju, a zašto se ne prebacuje međudioničarski ugovor države, INA-e i PPD-a na Yildrim nije jasno. Od države je muk, možda to i znači da se rješenje traži, ali vrijeme prolazi”, poručio je Klaus. Sindikati stoga traže sastanak s ministrom gospodarstva Davorom Filipovićem na kojem bi bili svi partneri, a do tada su najavili veliki skup radnika na kojem bi se dogovorile sindikalne akcije. “Radnike najviše brine Filipovićeva izjava da se on brine o našim radnicima jer sjećaju se identične izjave drugog ministra da brine o radnicima sisačke Rafinerije. Stoga ih je strah da Kutina ne završi kao Sisak”, dodao je glavni povjerenik sindikata EKN-a za Petrokemiju Davor Rakić.

Podsjetimo, kutinska Petrokemija jedina je hrvatska tvornica umjetnih gnojiva. Već godinu dana ne radi.

Priča o nekadašnjem kutinskog divu se aktualizirala nakon što su sindikati putem medija počeli stvarati pritisak uz poruke da svako odlaganje ponovnog pokretanja proizvodnje nanosi štetu interesima države, radnicima Petrokemije i hrvatskom gospodarstvu.

