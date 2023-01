Podijeli :

Izvor: James Hardy / PhotoAlto / Profimedia / ilustracija

Hrvatska je s 1. siječnja prešla na euro, a cijene nekih proizvoda doslovno su podivljale. Neki trgovci zaokružili su cijene na više, Vlada ih sada mjerama pokušava obuzdati, a građani, koji ionako jedva spajaju kraj s krajem, trpe.

Nedavno smo naše čitatelje pitali da nam jave primjere onih poslovnih subjekata koji su koristili euro za neopravdano dizanje cijena. Najviše ste nam se žalili na povećanja cijena za parking i samoposlužne praonice. Posljednji podaci koje je Državni inspektorat objavio u petak pokazuju da uočeno prosječno neopravdano povećanje cijena usluga 20 posto.

Kako za doručak i ručak za obitelj uštedjeti 20 eura, bez odlaska u Sloveniju? Državni inspektorat objavio nove podatke: Neki povećali cijene za čak 126 posto!

Ipak u ova dva slučaja na koja ste nam se najviše požalili, primijećeno je i veće povećanje cijena: usluge privatnog parkiranja od 25 posto, a usluga samoposlužnih autopraonica od 50 posto.

U djelatnosti trgovine na malo prosječno Državni inspektorat je utvrdio neopravdano povećanje od 17 posto za kontrolirane proizvode nakon 31. prosinca 2022. godine, primjerice za pileće i pureće meso, suhomesnati proizvodi, voda, sok, jaja, konditorski proizvodi, mliječni proizvodi, hrana za životinje, konzervirano povrće.

Kakve je sve nepravilnosti Državni inspektorat utvrdio pogledajte OVDJE.

Spar: Nije poskupljenje već kraj akcije

Neki korisnici su nam javili da je pri promjeni valute došlo do poskupljenja određenih suhomesnatih proizvoda u Sparu. No, iz ovog trgovačkog lanca za N1 su rekli da su navedeni proizvodi bili prije 1. siječnja na akciji pa je zato cijena bila veća nakon što je euro postao službena valuta.

UGP napao Vladu zbog bujice kazni: To je oličenje socijalizma i diktature Plenković najavio daljnje kontrole zbog poskupljenja: “Vratite cijene”

“Primjer koji navodite odnosi se na promocijske cijene u tjednu od 7. do 13. prosinca kada su proizvodi dobavljača Dimes – Dalmatinska panceta, Domaća dimljena slanina i hamburger bili dostupni po cijeni – već od 69,99kn. Tada su pojedinačne promocijske cijene bile: Dimes Hamburger – 69,99kn, Dimes Domaća dimljena slanina – 89,99kn, Dimes Dalmatinska panceta – 99,99kn.

Završetkom promocijskog perioda već od 14. prosinca su vraćene redovne cijene, točnije: Dimes Hamburger – 89,99kn, Dimes Domaća dimljena slanina – 102,99kn, Dimes Dalmatinska panceta – 119,99kn.

Od 2. siječnja cijene su iskazane u eurima te je kod Domaće dimljene slanine redovna cijena i za cent niža, točnije 13,66 eura prema Spar garanciji zaokruživanja cijena na niže. Ovdje nije došlo do povećanja redovne cijene već samo do prestanka akcije, odnosno promocijske cijene i vraćanja na redovnu cijenu”, rekli su iz Spara za N1.

NTL: Isteklo je akcijsko razdoblje

Neki su nam čitatelji prijavili da je došlo do poskupljenja i u NTL-u, no iz ovog trgovačkog lanca tvrde da nije došlo do povećanja cijena pri uvođenju eura.

“Moguće je da su pojedini artikli bili na akciji te su po isteku akcijskog perioda vraćeni na redovitu cijenu prije akcije (kao što je slučaj s mentol bombonima Euka koji su u periodu 29.12. -04.01. 2023. imali nižu cijenu (1,59€) jer su bili u objavi u sklopu NTL letka LM 52 (29.12. -04.01.2023.). Kad je akcija završila, na datum 05.01.2023.g. vratila se i cijena na redovnu cijenu 2,12€ za 0 kategoriju, te 2,19€ za A kategoriju trgovina”, pojasnili su iz NTL-a za N1.

“Rast cijena kontinuirano je prisutan u zadnjih godinu dana i on je posljedica poskupljenja cijena dobavljača do kojeg je došlo zbog rasta cijena energije, rasta cijena sirovine, rasta cijena rada i rasta logističkih troškova. Do rasta cijene u NTL-u nije došlo iz razloga promjene valute, niti su se cijene mijenjali s osnove uvođenja eura”, poručili su.