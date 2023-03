Turska Yildirim Grupa oglasila se o preuzimanju Petrokemije: “Ovo su činjenice”

Podijeli :

Nakon brojnih spekulacija i medijskih napisa o budućnosti kutinske Petrokemije, oglasili su se iz turske Yildirim Grupe.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

Kao Yildirim Grupa želimo informirati javnost o procesu preuzimanja Petrokemije d.d.

Yidirim Grupa je prije svega globalni poslovni konglomerat s nizozemsko-tuskim porijeklom. Yildirim Grupa je osnovana 1963.g. i trenutno poslujemo u 56 država, na 5 kontinenata. Zapošljavamo preko 25.000 radnika u cijelom svijetu. Poslujemo u sektoru metalne industrije, rudarstva, upravljanju lučkim terminalima, kemijskoj industriji i industriji umjetnih gnojiva, energetskom sektoru, brodarstvu i logistici, te globalne trgovine.

Od 2008.g. naša je tvrtka preuzela značajan broj firmi uglavnom u Europi, SAD-u i Latinskoj Americi. Imamo izvrsne odnose sa vladama, javnim institucijama, sindikatima EU zemalja članica gdje poslujemo, a posebno u Italiji, Španjolskoj, Portugalu, Norveškoj, Švedskoj, Albaniji. Od 2008.g. kupili smo i preuzeli tvrtke i tvornice koje su bile u problemima ili se njima loše upravljalo. Sve smo ih restrukturirali i rehabilitirali. Primjenjujemo poslovnu praksu izvrsnosti, dižemo kvalitetu proizvoda, jačamo izvoz i kreiramo dodanu vrijednost.

Nažalost, Petrokemija d.d. je još jedna tvrtka u problemima. Mi je želimo kupiti i obvezujemo se realizirati sve projekte u okviru Investicijskog plana koji još nisu realizirani. Mi točno znamo kako napraviti preokret. Povećat ćemo kvalitetu proizvoda, izvrsnost u procesima i svijest o zaštiti okoliša kroz naše investicije.

Takav uspješan preokret smo već prezentirali u našoj tvornici za proizvodnju umjetnih gnojiva Gemlik u Turskoj. Gemlik Fertilizer je bio na rubu bankrota i mi smo tu tvrtku restrukturirali da je postala najbolja tvornica za proizvodnju umjetnih gnojiva u Turskoj. Pozivamo sve zainteresirane partnere uključene u proces preuzimanja Petrokemije, da posjete tvornicu umjetnih gnojiva Gemlik Fertilizer u Turskoj, te da usporede sa trenutnom situacijom u Petrokemiji. Prošle godine smo preuzeli i Rosier u Belgiji i Nizozemskoj, tvrtku koja je isto bila na rubu bankrota. Odmah smo započeli investicije, zadržali radnike i započeli sa restrukturiranjem tvornica. Cilj nam je biti među prvih 5 najboljih tvrtki za proizvodnju umjetnih gnojiva u Europi i vjerujemo da smo mi najbolja opcija za upravljanje Petrokemijom. Dokaz takve tvrdnje, su naši uspjesi proteklih godina.

Informacije u medijima u potpunoj su suprotnosti sa našim stvarnim ciljevima koji su: obnova, poboljšanje i zadržavanje proizvodnje umjetnih gnojiva u Petrokemiji. Želimo snažnu Petrokemiju kako bi se nosila sa konkurencijom, te smo detaljno razradili projektne studije, studije utjecaja na okoliš, te tržišne analize. Želimo ih implementirati kako bismo izgradili Petrokemiju jačom nego ikad prije.

Da smo imali loše namjere, ne bismo se toliko trudili preuzeti Petrokemiju. Kupili bismo skladišta u Hrvatskoj, te uvezli gotove proizvode i postali konkurent Petrokemiji. Nikada nismo imali tu namjeru. Želimo stvoriti dodanu vrijednost, nova radna mjesta u tvornici i ispisati uspješnicu preobrazbom Petrokemije u efikasnu i produktivnu tvrtku. To smo uspjeli napraviti u našim tvrtkama u svijetu koje posluju u metalnoj industriji, rudarstvu, lučkim terminalima, energetici ili proizvodnji umjetnih gnojiva.

Mi smo investitori i poduzetnici. Ne investiramo u Hrvatsku samo zbog Petrokemije. Nadamo se investirati u Hrvatskoj i u obnovljive izvore energije (solare, vjetar, geotermalne izvore) te luke. Već razvijamo planove ulaganja u trenutnu luku u vlasništvu Petrokemije, kako bismo od nje napravili drugu najbolju luku u Hrvatskoj, nakon Luke Rijeka. Vjerujemo u ovaj projekt. Za nas je to izazov i mi se ne bojimo izazovnih projekata.

Svjesni smo da ne kupujemo novu tvornicu. Riješit ćemo sve probleme. Obvezujemo se upravljati Petrokemijom u pravom smjeru. Ukoliko ne budemo tako upravljali, spremni smo na sud javnosti. Ipak, ne smatramo korektnim donositi sud o nama temeljem predrasuda i temeljem pristranih mišljenja.

Stoga u interesu javnosti, želimo naglasiti nekoliko činjenica o tijeku procesa i onome što je dosad traženo od nas te što je dostavljeno Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.

Činjenice:

– Tijekom prethodne dvije godine ispunili smo sve što je od nas traženo i dostavili smo državi tj. Ministarstvu gospodarstva apsolutno sve dokumente koji su od nas traženi, uključujući objašnjenje plana investicija i poslovnog plana.

– Dostavili smo brojne izjave kojima iskazujemo da nam je namjera dugoročna proizvodnja i razvoj kompanije.

– Intenzivno smo razgovarali sa sindikatima u kompaniji koji nemaju prigovor na naše stjecanje vlasničkih udjela.

– Trenutno podupiremo poslovanje društva s 15 milijuna eura, iako transakcija nije završena, čime pokazujemo partnerski pristup, kao i da nam nije u interesu da se stanje u kompaniji dodatno pogorša.

Što se tiče stalnih i različitih spekulacija koje se puštaju u javnost, želimo istaknuti kako smo u procesu preuzimanja:

– Upoznati i suglasni s usvojenim desetogodišnjim planom investicija u visini od 600 milijuna kuna koji obuhvaća između ostaloga i sva potrebna ulaganja u ekologiju, kao i sa strateškim planovima postojeće uprave društva o modernizaciji i razvoju Petrokemije d.d. tijekom istog razdoblja.

– Upoznati i suglasni s usvojenim petogodišnjim poslovnim planom društva koji se zasniva na radu tvornice u punome kapacitetu ako to dozvoljavaju tržišne prilike.

– Kao budući vlasnik 54% Petrokemije d.d. spremni s ostalim vlasnicima financijski ulagati u razvoj Petrokemije d.d. ili pronaći na financijskom tržištu optimalnu financijsku strukturu za financiranje društva.

– Upoznati sa svim izdanim okolišnim dozvolama koje Petrokemija d.d. ima te da nemamo prigovara na izdane dozvole, niti smo ikada tražili niti tražimo da se preuzete obveze ne izvrše ili oproste ili umanje.

– Upoznati s važećim kolektivnim ugovorom u Petrokemiji i da ćemo aktivno surađivati sa sindikatima.

Ističemo ove činjenice jer se u hrvatskim medijima svaki tjedan iznose nove neistine o procesu pregovora i to dok sami pregovori traju. Prvo su to bile okolišne dozvole, a sada je to da ne želimo nastaviti proizvodnju. Obje tvrdnje su netočne.

Vjerujemo i dalje u partnerski odnos s Vladom RH. Obvezujemo se na suradnju sa Vladom RH, odgovorili smo na sva pisma, dostavili sve tražene izjave i odazvali se na sve sastanke. Nadamo se kako ćemo s Vladom Republike Hrvatske pronaći najbolje rješenje i završiti ovaj proces na zadovoljstvo svih zainteresiranih strana, na profesionalan i transparentan način i da ćemo osigurati Petrokemiji uspješnu i sjajnu budućnost. Želimo zamoliti hrvatsku javnost da ne bude pristrana i da nema predrasude prema nama. Idemo zajedno Petrokemiji osigurati oporavak i uspjeh u Hrvatskoj”, navode iz turske tvrtke.

