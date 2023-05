U državnoj službi povišice do 30 posto, ali i brži otkazi

Podijeli :

Marijan Sušenje/Pixsell

Donošenje novog zakona kojim će se urediti plaće u državnom i javnom sektoru zaposlenima će omogućiti povišice i do 30 posto, ali i brže dobivanje otkaza, piše Jutarnji list.

Plaća veća do 30 posto za one koji su izvrsni i godišnji bonus do 995 eura, otkaz za one službenike u državnoj i javnim službama koji dobiju ocjenu “ne zadovoljava”, umjesto 2600, samo oko 600 radnih mjesta, a više od 560 dodataka na plaću nestaje i pretvaraju se u koeficijente u rasponu od 0,90 do 8.

Ovo su najvažnije novine iz Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama koji ekskluzivno objavljujemo, a koji bi se u prvom čitanju u Saboru trebao naći prije ljetne stanke.

Reformski zakon koji se čekao 20 godina, a uvjet je za dobivanje tranše od 700 milijuna eura iz Europske unije u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, u prvih 10 godina provedbe državu će stajati čak 1,8 milijardi eura, od čega se najveći dio, 1,7 milijardi eura, odnosi na isplatu potpuno novih dodataka za uspješnost, a 158,3 milijuna eura na isplatu godišnjih bonusa.

Dosadašnji sustav plaća u državnoj službi i javnim službama potpuno je neučinkovit, a čak 300 propisa uređuje tu materiju pa se za isti rad ne dobiva jednaka plaća, a 567 dodataka na plaću koji su ugovoreni kolektivnim ugovorima poništavaju postojeće koefi cijente.

U državnoj službi ne može se dobiti veća plaća za uspješnost, postoji inflacija radnih mjesta pa tako postoji koeficijent od 1,523 za radno mjesto višeg stručnog savjetnika, dok isti taj savjetnik za obnovu ima koeficijent 2,3.

U sustavu se ne može pošteno napredovati, uprava je podložna političkim utjecajima, a plaće ne odražavaju učinkovitost službenika i vrlo često nisu poticajne. Ovaj zakon, kažu u Ministarstvu pravosuđa i uprave, sve to bi trebao promijeniti.

Za oko 240.000 zaposlenih u državnoj i javnim službama s nekoliko stotina koeficijenata uvodi se tek 16 platnih razreda unutar kojih će se definirati koeficijenti u rasponu od 0,90 do 8, piše Jutarnji list.

