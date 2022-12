Podijeli :

U Hrvatskoj je trenutno oko milijun i dvjesto tisuća umirovljenika, a njihova prosječna mirovina iznosi oko 3.250 kuna. Koliko im je teško živjeti s ovako skromnim mirovinama dok smo suočeni s rekordnom inflacijom i stalnim rastom cijena hrane i energenata, ali i koje sve novosti umirovljenike čekaju u Novoj, 2023. godini - provjerila je naša reporterka Nataša Vidaković.

Biljana Nikolić, 74-godišnja umirovljenica iz Svete Nedelje nedaleko Zagreba živi sama uz mirovinu od oko 2.300kuna. Da nema dodatne poslove – prevoditeljice i rada na raznim anketama, kaže, ne zna kako bi namirila skupe troškove života.

“Jako teško se živi. Morate raditi nešto dodatno ako ikako možete jer od mirovine od dvije tisuće i nešto kuna, možete si zamisliti kako se živi. Srećom da imam takvu profesiju da mogu raditi od kuće preko kompjutera, radim četiri sata dnevno kako je dozvoljeno i moram raditi. Umjesto da se odmaram i da tih četiri sata šećem sa psima, ja sam za kompjutorom svaki dan”, priča ova umirovljenica.

Nada se da će uspjeti predati tiskanicu kojom bi mogla naslijediti 27% obiteljske mirovine preminulog supružnika, jer od sljedeće godine moći će primiti dio suprugove mirovine, ali i zadržati vlastitu.

“Jučer sam baš bila u Mirovinskom. Tiskanica je navodno napravljena, ali još uvijek se ne može nabaviti. Prema tome, čekam da izađe tiskanica i predat ću zahtjev jer i par stotina kuna koje ću dobiti, jer i suprug je imao malu mirovinu, ali svejedno svaka kuna pomaže”, dodaje Biljana Nikolić.

Jednokratna novčana pomoć

Iz Zavoda za mirovinsko osiguranje ističu kako je predaja ovakvih zahtjeva za isplatu dijela obiteljske mirovine već dostupna, a podnijeti se može od 2. siječnja.

“Tiskanica je dostupna od utorka, znači od 27.12. i može se dobiti u svim našim službama, uredima, ispostava, dakle na 120 lokacija u Hrvatskoj. Može se također predati na istim lokacijama, ali možda je još dobro napomenuti ona se može poslati poštom ili se može odnijeti u poštu bez frankiranja, bez kuverte, za nula kuna”, navodi Srećko Vuković, zamjenik ravnatelja u HZMO-u.

A kako bi umirovljenici financijski lakše podnijeli inflaciju i rast cijena troškova života, od 29. prosinca krenula je isplata jednokratne novčane pomoći za oko 685 tisuća umirovljenika u Hrvatskoj.

Tako će oni s mirovinom do 1.850 kn primiti 1.200kn, a oni čija je mirovina viša od toga, odnosno do 2.350 kn isplatit će im se 900kn jednokratne novčane pomoći. Najvećem broju korisnika čija mirovina iznosi između 2.350 i 3.350 kn bit će isplaćeno 600kn, dok će ostali s mirovinom do 4.360kn primiti 400 kuna.

Resorni ministar najavio je da će od 1. siječnja oko pola milijuna umirovljenika dočekati veći iznosi – rast od 3% za one najniže mirovine i 10% za obiteljske. Malo je to s obzirom na to da prosječni umirovljenik samo na hranu potroši gotovo polovicu svoje mirovine.

Što kažu umirovljenici?

“Nije dovoljno, ma niti govora! Trebalo bi puno više. Ima puno ovih bijednih penzionera koji imaju 1.500 mirovinu, a kaj je to? To ja potrošim za kavice ovak'”, kaže Zlatko Grgec iz Zagreba.

“Imam stambeni kredit koji je sin digao, ostao je bez posla i najviše na to trošim i na hranu”, kaže Biljana Šarić. Na upit koliko joj mjesečno novca ostane kad poplaća sve što treba – odgovara: “Ništa!”

Sindikati pozdravljaju svaku pomoć. Međutim – to nije dovoljno za pokrivanje osnovnih životnih troškova.

“Nažalost, naši umirovljenici, 65 posto njih zapravo prima mirovine koje su ispod hrvatske linije siromaštva, znači imaju mirovine niže od tri tisuće i nešto sitno kuna. To je, dakako, za današnje cijene i uvijete života premalo”, ističe Igor Knežević, tajnik Sindikata umirovljene stranke.

Umirovljenici su teško živjeli prije ove energetske krize i inflacije, a uvođenjem eura iznosi na ionako skromnim računima djelovat će još manji.