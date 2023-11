Vlada je ograničila cijene prije dva mjeseca. Osjete li građani promjenu?

Podijeli :

Prošla su dva mjeseca od ograničavanja cijena 30 artikala. Premijer Andrej Plenković pohvalio se kako je zadovoljan učinkom mjera, no građani ne dijele isto mišljenje pa kažu da Vladine odluke nisu koristile.

Na policama trgovina skoro dva mjeseca vladaju ograničene cijene 30 proizvoda. No, za potrošače i njihove novčanike – kao da se ništa promijenilo nije.

“Prateći ove sve centre, jako, jako malo se spuštaju cijene. Žalosno je da nas sada ti proizvođači ubijaju u pojam.” Milan, Zagreb “Još malo sniziti, pogotovo ovaj konditorski dio, to bi trebalo smanjiti jer iluzorno je da komad pizze plaćate tri eura.” Petar, Zagreb “Ima mogućnosti za smanjenje, ali trgovci muljaju. Ako može jedna Francuska zašto mi ne bismo mogli? Jer primjećujem da trgovci love u mutnom i da su bezobrazni.” Milan, Zagreb

Zamrznute cijene 30 artikala stvorile su probleme trgovcima. Skuplje proizvode, čija je cijena sad ograničena, gotovo je nemoguće pronaći na policama. Premijer tvrdi da komplikacija nema.

“Nemam ja dojam da nečeg fali u hrvatskim dućanima. Bilo bi dobro da cijene idu još dolje. Da sami (trgovci) nađu prostora da idu dolje, to bi bilo itekako dobro. Da ne moramo još više proizvoda ograničavati. Što je isto opcija”, rekao je Andrej Plenković.

Francuska je još lani zamrznula cijene 100 proizvoda, a sada, prema riječima Plenkovića, u tom smjeru mogla bi i Hrvatska. Za dio kupaca ta obećanja su prazne priče.

“Što bi prema vama bilo dobro da se ograniči od proizvoda? Sve. I onda bi, normalno, bilo bolje.” Petar, Zagreb “Oni obećavaju, ali tko će to znati. Jedino ako dođe neka nova vlada, a ovi hoće li uspjeti riješiti, tko zna. Ne može on to. To su samo prazne priče.” Miljenko, Zagreb

Iz udruge za zaštitu potrošača napominju da su proizvođači našli rupe u novim mjerama. Pa tako na policma nema toaletnog papira od deset rola sa zamrznutom cijenom, već onog u pakiranju od osam i to po višoj cijeni.

“Ako je cilj Vladi bio zaštiti potrašače, onda se o tome trebalo voditi računa. Najviše ima prigovora na tjesteninu i toaletni papir, da nema tih proizvoda, da su proizvođači pribjegli mjerama da ima od 8 ili 12 rola, ali onog od 10, čija je cijena ograničena, nema”, objašnjava Ana Knežević iz Udruge za zaštitu potrošača.

Iz Ministarstva gospodarstva poručuju da na tržištu ima dovoljnih količina proizvoda i da ne postoje informacije o manjku roba. Dodaju kako je Vlada zaštitila građane i poduzetnike ograničavanjem cijena energenata. Usto cijene sirovina padaju pa ministarstvo Davora Filipovića kaže – nema razloga za dizanje cijena.

“Ograničavanje cijena 30 grupa proizvoda se pokazalo kao dobra odluka koja je utjecala na usporavanje inflacije. Prema podacima koje bilježimo na stranici Kretanje cijena, kao i prema drugim podacima kojima raspolažemo, od donošenja posljednjeg paketa mjera Vlade RH došlo je smanjenja inflacije na mjesečnoj razini u kategoriji hrana i piće, a zamjetan je i pad cijena pojedinih proizvoda”, poručuju iz Ministarstva gospodarstva.

Vlada je odluku o zamrzavanju cijena prvi put donijela u rujnu prošle godine, kada su zamrznute cijene devet artikala, a onda su prije dva mjeseca dodana 22 nova proizvoda dok je jedan izbačen. Za ekonomskog analitičara da ove mjere nisu i neće imati učinka na smanjenje inflacije.

“Radimo u korist vlastite štete. To je potpuno pogrešno. U ovom trenutku treba suzbiti taj rast cijena jer on je, u ekonomiji najgora moguća pojava. Inflaciju može zaustaviti jedino monetarna politika po mom dubokom uvjerenju i uvjerenju Nobelovaca koji se bave tim područjem. Tu nema dileme – to su osnove ekonomije”, objašnjava Damir Novotny.

No, Vlada je odlučna, mjere ograničavanja cijena ostaju na snazi još četiri mjeseca. A možda se lista još i proširi.

