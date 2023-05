“Vlada je smanjila ugriz poreza i doprinosa, ali same plaće nije povećala”

Podijeli :

Danijel Nestić s Ekonomskog instituta u Zagrebu u Newsroomu je komentirao najavljenu poreznu reformu.

Kada je riječ o zamjeni prireza povećanjem poreza na dohodak Nestić kaže da je puno bliži tome da se naprosto radi o korekciji poreznog sustava, a ne o reformi. “Ništa se dubinski ne mijenja, građani tom zamjenom neće puno dobiti. Lokalne samouprave mogu pak dobiti istu svotu novca kao i prije, neće se bitno promijeniti model funkcioniranja.”

“Ono što je dobro je da se čitav sustav malo razdrmao. Imao sam dojam da su se čelnici lokalnih samouprava uspavali – prihod dolazi ništa, ne treba raditi. Sada se razmišlja što i kako napraviti. U ekonomiji često kažu ‘najbolji porez je stari porez’, ali u ovom slučaju možda nije loše prodrmati stvari da vidimo da postoje lokalne jedinice, lokalne porezi i potrebe za financiranjem lokalnih usluga i dobara”, dodao je.

Kod ukidanja prireza na plaće će biti mali efekt, a ovisit će i o lokalnim samoupravama, kaže Nestić, “no dio o doprinosu, uvođenju osobnog odbitka na niske plaće za prvi mirovinski stup, tu je efekt veći. Plaće bi u tom dijelu mogre rasti 45 do 50 eura”.

“Otvorena je fronta ugrožavanja prihoda od doprinosa”

Upravo zbog zadiranja u doprinose, mnogi su, a pogotovo iz oporbe, napali Vladi da će to destabilizirati mirovinski sustav. Da se to neće dogoditi tvrde premijer Andrej Plenković i ministar financija Marko Primorac. Nestić također smatra da se to neće dogoditi. Ali upozorava:

“Intenzitet promjena koji je sada uveden je relativno blag. Koristi su koncentiratene na one s nižim plaćama, štete se, čini se, nema. Bitno je spomenuti da umirovljenici neće osjetiti promjenu ni na koji način, model izračuna mirovina ostaje isti kakav je i sad. Nešto manje će se smanjiti prihodi od doprinosa Mirovinskog zavoda, procjena je 330 milijuna eura, a to po svom iznosu nije nešto što bi moglo brinuti ili ugroziti mirovinski sustav. Međutim, važno je reći da su odškrinuta vrata za jedan oblik poreznih promjena koji bi u budućnosti mogao biti problematičan. Sve političke opcije dosad, kad se i razgovaralo o poreznim promjenama, uglavnom su doprinose ostavljale sa strane, to se ne dira. Sad se uveo taj osobni odbitak koji je padajući i može se očekivati da uoči izbora ili kad god krene politička borba – ‘zašto ne bismo povećali taj osobni odbitak’, mogli bismo smanjiti tu stopu za one s malim plaćama’. ‘pa mogli bismo povisiti tu gornju granicu’… Otvorena je fronta, čini mi se napada, ugrožavanja prihoda od doprinosa, a to je nešto što nije dobro dugoročno jer je još jedan korak koji otkida vezu između uplata i isplata. Sada će se mirovinski sustav sve više promatrati kao sustav koji se puni iz proračuna. U osnovi je mirovinski sustavi sustav osiguranja, vi uplatite nešto pa dobijete nešto, postoji i princip solidarnosti, ali i princip uzajamnosti – više daš, više dobiješ. Sada čitava stvar u budućnosti može postati upitna. Ako se iz općih poreza financira mirovinski sustav, onda svi moramo imati iste mirovine.”

Nestić je još jednom naglasio da “intenzitet ovih promjena niej da bi na bilo koji način sad bilo što ugrožavao, no uvodi se dodatan stupanj ovisnosti mirovina o politici, političkom izboru i sada će se politička borba voditi na nečemu što bi trebao biti stabilan sustav koji se ne mijenja. Dodatnu su, kažem odškrinuta vrata prema političkoj ovisnosti mirovinskog sustava”.

Također, Nestić kaže da je očito sada politički zahtjev bio da se povećaju neto plaće.

“Treba znati da se političarima žuri. Plaće generira snažno gospodarstvo, a to je dug put ako država mora ojačati gospodarstvo. Plaća je u osnovi bruto plaća. Je li Vlada povećala bruto? Nije, povećala je neto. Smanjila je ugriz poreza i doprinosa i na taj način povećala neto plaće, ali same plaće nije povećala””, rekao je Nestić.

