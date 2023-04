Zagrebačka IKEA pionir u održivosti: “Ne činimo ovo samo zato što je trend”

Podijeli :

IKEA

Proizvedi, upotrijebi, popravi ili prenamijeni, pa recikliraj ili oporabi. Principi su to kružne ekonomije, čije je usvajanje postalo jedan od najvećih trendova u svijetu. Slijedi ga sve više vodećih kompanija, a predvodnica među njima je IKEA koja već godinama nastoji doprinijeti boljem životu ljudi i planeta.

Koliko je za tu švedsku tvrtku važna održivost i briga za okoliš, pokazuje i niz mjera koje su uvrstili usvoje svakodnevno poslovanje, ali i rješenja koja nude u svojoj robnoj kući.

“U strategiji Pozitivni za ljude i planet do 2030. godine obvezali smo se na ambiciozne ciljeve, poput toga da će do 2030. naše poslovanje biti u potpunosti utemeljeno na principima kružne ekonomije. Također, odredili smo tri područja u kojima želimo ostvariti najveći napredak, a to su zdravi i održivi život, kružno gospodarstvo i pozitivan utjecaj na klimu te pravednost i ravnopravnost. Kako bismo ih ostvarili, odredili smo i niz mjera i aktivnosti”, istaknula je Sanja Končar, stručnjakinja za održivost u tvrtki IKEA Hrvatska.

Koliko su u tome uspješni, svjedoče i njihova Izvješća o održivosti, koja su dostupna na mrežnoj stranici. Naime, prema Izvještaju o održivosti za prošlu godinu – klimatski otisak IKEA vrijednosnog lanca smanjili su za 12 posto u usporedbi s 2016. godinom.

Njihov je pristup sveobuhvatan, kako nam pojašnjavaju.

“Želimo imati pozitivan utjecaj na ljude, zajednicu i planet. Za nas to znači postizanje ravnoteže između ekonomskog rasta i pozitivnog društvenog utjecaja, koji uključuje zaštitu i obnavljanje okoliša.”

Uveli su desetke održivih praksi u robnoj kući u Zagrebu, a među njih spadaju i solarni paneli koji pokrivaju devet posto potreba robne kuće za energijom.

“Na krovu imamo 1296 fotonaponskih panela koji proizvode struju. Trenutno proizvodimo oko 300 000 kilovat sati godišnje, ovisno o sunčanim danima u godini. Kada su ljetni dani, tada možemo pokriti i do 25 posto potreba cijele robne kuće, a prosjek ljeti je otprilike 18 posto”, kazao je Danijel Savić, specijalist održavanja u tvrtki IKEA Hrvatska.

Krov robne kuće, osim solarnih panela, sadrži i rezervoar za skupljanje kišnice. Kako je objasnio Savić, ta se kišnica kasnije koristi za ispiranje toaleta za zaposlenike i kupce, ali i za zalijevanje zelenih površina. Na taj način uvelike se štedi voda, budući da je ukupni obujam rezervoara 135 m3, čime pokrivaju 3134 m3 operativnih potreba.

Zagrebačka IKEA ima i poseban odjel koji kupci vole. Riječ je o prodajnom dijelu “Kakvo je, takvo je”, gdje se, ujedno, prodaje i namještaj koji je ranije bio u izložbenim prostorima, ali i namještaj koji oporavljaju. Samo u ožujku oporavili su 1164 komada namještaja, istaknuli su.

Čak i u svima omiljenom restoranu, IKEA pazi na okoliš. Naime, uz pomoć Food Waste Watchera, pametne vage s ekranom na kojoj važu i registriraju hranu koja se baca, mogu prilagoditi jelovnike i količine hrane i time smanjiti otpad od hrane.

“Nedavno smo potpisali i dobrovoljni sporazum za smanjenje otpada od hrane, koji je pokrenulo Ministarstvo poljoprivrede, čime smo se obvezali na smanjenje otpada od hrane za 28 posto do 2030. godine.”

Smanjiti ugljični otisak, povećati uporabu obnovljivih izvora energije, proizvoditi manje otpada, koristiti eko dizajn i poslovati održivo, odgovornost je i velikih tvrtki, smatraju u tvrtki IKEA.

“Velike kompanije imaju i veliki utjecaj na okolinu u kojoj posluju i prema tome imaju i odgovornost da poduzmu konkretne akcije – kako u svakodnevnim poslovnim operacijama, tako i u cjelokupnom životnom vijeku proizvoda ili usluga koje prodaju”, objasnila je Sanja Končar.

Uz solarne panele i skupljanje kišnice, IKEA maksimalno reciklira otpad – od drva, plastike pa sve do stakla, a uveli su i robotizirani sustav koji prikuplja male proizvode i pakira ih u kutije za dostavu čime uvelike pomaže zaposlenicima.

Svim ovim aktivnostima IKEA želi doprinijeti rješavanju klimatske krize, jednog od najvećih globalnih izazova, a i svoje kupce potiče da učine isto kako bi ovaj svijet bio barem malo zeleniji.

