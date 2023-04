Klancir: Očito je osmišljen način da se priču o smjeni šefice USKOK-a ugasi

Podijeli :

Novinarka i urednica Đurđica Klancir bila je gošća N1 Studija uživo.

Hrvatskoj prijeti val štrajkova, iduća godina je tzv. superizborna, inflacija muči građane, sve poskupljuje. Nakon što je premijer osobno riješio stvar s liječnicima, sa zahtjevima za boljim uvjetima i većim plaćama javile su se medicinske sestre, nezdravstveni djelatnici, suci, vatrogasci…

“U trenutku kada je premijer Andrej Plenković ceremonijalno primio liječnike, on je dao i drugima signal ‘ovo je mjesto gdje se mogu riješiti stvari’ tako da će se on sad morati suočavati sa svim tim nezadovoljnim skupinama”, rekla je Klancir.

“Sucima neće biti lako u borbi za veće plaće, javnost nije senzibilizirana”

A onima kojima nipošto neće biti lako su oni koji traže najveće povećanje plaća – suci.

“Javnost nije tako senzibilizirana, iako je Hrvatskoj bitno da imamo motivirane profesionalce u sudačkim redovima i doista, ovo dugogodišnje zanemarivanje i neusklađivanje plaća je sigurno uzelo svoj danak. Isto tako, javnost je svjesna da neki procesi traju predugo, svako malo u medijima zabilježimo koliko je trajala potraga za pravdom u nekim slučajevima. Oni kojima se sudi u nekom trenutku postaju doslovno žrtve. Sjetimo se samo da smo jednom trenutku na taj način počeli razgovarati i o Ivi Sanaderu. Suce se već sada promatra kao one koji su usporavali procese, nisu dovoljno efikasni, nedavno smo imali slučaj sa ‘zlovoljnim sucem’ koji je pokrenuo sve to i to je pobudilo animozitet javnosti. Neće im biti lako doći do ciljeva, ali Hrvatska doista treba kvalificirane suce. Apsolutno je tu i pitanje valoriziranja, utvrđivanja tko od njih kako radi – kako utvrditi koji su kočili sudske procese, a koji su radili efikasno. Puno se toga treba riješiti prije usklađivanja plaća”, kaže Klancir. “Možda da se okrenemo prema nekim primjerima iz Europske unije, no vidimo, nažalost, da u svim resorima dolazi do nekakvih ekscesnih situacija. Ministar Malenica se bavio nekim drugim temama umjesto da se posvetio rješavanju problema sudaca”, dodala je.

“Svjedočili smo micanju ravnateljice USKOK-a uz podršku Vlade”

Priča koja je danima bila tema broj jedan u medijima i javnosti, odlazak ravnateljice USKOK-a Vanje Marušić, pomalo pada u zaborav, a profesorica s Pravnog fakulteta u Zagrebu Zlata Đurđević prije nekoliko je dana otvorenim pismom upozorila da je Marušić postupila ispravno i da je riječ o klasičnoj političkoj smjeni.

“Nedvojbeno je USKOK mjesto koje je ključno za borbu protiv korupcije i zato uvijek toliko promatramo tko je na mjestu ravnatelja, odnosno ravnateljice, i snaga borbe protiv korupcije se mjerila kroz osobe koje su na tim pozicijama. Love li se sitne ili krupne ribe i hoće li osobe na vodećim mjestima izgurati sumnje do optužnica i kasnije do presuda. Dogodila se skandalozna situacija u Hrvatskoj i gotovo je nevjerojatno da je sve ovako potonulo i da nije u fokusu, pa ni glavnih političkih snaga u državi. Smjena ravnateljice USKOK-a prošla je kao nekakav detalj”, komentira Klancir.

“Krenuli smo nakon što je objavljeno da ravnateljica podnosi ostavku iz osobnih razloga, bez njezinog istupa u javnosti, konkretnijeg priopćenja samo na temelju glasina i neslužbenih informacija koje su plasirane putem javne televizije, a s obzirom na trenutni status HRT-a svima je jasno da su te informacije koje od njih dolaze blagoslovljene od strane politčkog vrha. Bile su to glasine iz DORH-a i iz Vlade. Mnogi analitičari, odvjetnici, suci su upozoravali na taj neobičan splet okolnosti, a profesorica Đurđević, jedan od najvećih pravnih autoriteta u državi, je sve detaljno analizirala i zaključila da se radi o političkoj smjeni. Nažalost, ono što nismo cijelo vrijeme dobili je istup Vanje Marušić, ali rekla bih da je i ova njezina šutnja vrlo znakovita”, dodala je.

Ona koja je nastupila je glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek koja je na javnoj televiziji rekla da je Marušić o nesreći morala izvijestiti nju i Ministarstvo pravosuđa i uprave. Đurđević pak kaže da to nije istina, da USKOK ima poseban status unutar DORH-a. Također, glavna državna odvjetnica je rekla da se ponašanje vozača treba promatrati kao krajnja nepažnja. Izjava je to, kaže Klancir, koja apsolutno može utjecati na pravičnost stegovnom postupka koji se vodi protiv vozača.

“(Glavna državna odvjetnica) iznosi kvalifikaciju o čovjeku kojemu uopće nije dana prilika da se brani. Potvrđuje i nastavlja se na glasine. U prvoj fazi rečeno je da se ta prometna nesreća dogodila u njegovo privatno vrijeme da je on privatno koristio automobil. Trebalo je neko vrijeme da se to demantira. Glavna državna odvjetnica, Vlada, svi oni koji bi trebali biti stupovi pravednosti u Hrvatskoj idu s tavkim difamiranjem, podmetanjem, spekaulacijama, na kraju krajeva i kvalifikacijom koja je očito pretjerana. I ona (Hrvoj Šipek) zaključuje da više nema povjerenja u Vanju Marušić i poručila je da ju ne bi izabrala da se ponovno javi na natječaju. Svjedočili smo micanju Vanje Marušić uz podršku Vlade, sudjelovali smo u manifestaciji novog približavanja funkcije glavne državne odvjetnice političkom vrhu. Da, oni jesu politički imenovani, ali postoji trenutak u kojem moraju početi nezavisno djelovati. Ono što se proteklih godinu dana zbivalo, imali smo tragove emancipacije, u trenutku uhićenja Darka Horvata premijer je jasno pokazivao da nije znao da će se to dogoditi i propitivao je tajming. Očito su to bili elementi u kojima je USKOK pod ravnanjem Vanje Marušić pokazivao želju da se emancipira, da nastupa doista nezavisno. A što možemo zaključiti iz ovoga proteklih dana? To se gubi, to nestaje, Zlata Hrvoj Šipek postaje gospodarica DORH-a u kojem USKOK postaje jedan trakt, jedan ured u funkciji, a ne samstoalno tijelo za borbu protiv korupcije”, rekla je Klancir.

“Očito je i osmišljen način da se ovu priču kanalizira i ugasi unutar DORH-a, da se naglašava da je Hvroj Šipek ta koja može donijeti odluku. Nažalost, Vanja Marušić nije nastupila, hoćemo li jednog dana čuti i njezinu stranu priče? Radi li se samo o tome da se htjela maknuti iz sredine u kojoj više nije mogla normalno funkcionirati ili se radilo o dugotrajnoj napetosti, nadam se da će se to rasvijetliti. Rezultat svega ovoga još je veće nepovjernje prema USKOK-u i DORH-u, još veća percepcija korupcije u Hrvatskoj. Ne trebamo zanemariti da u USKOK-u i DORH-u muku muče i s nedostatkom sturčnjaka, to sigurno nije lagan posao, a s ovim procesom, načinom kako je Vanja Marušić maknuta je odaslan signal da je to mjesto još slabije u borbi protiv krupcije”, dodaje Klancir.

Kada govori o Vujnovcu, Penava zanemaruje neke stvari

Klancir je istraživala i vlasnika PPD-a Pavla Vujnovca, između ostalog i njegovu povezanost s Domovinskim pokretom i ključnim ljudima te stranke. Šef DP-a, vukovarski gradonačelnik Ivan Penava u Točki na tjedan rekao je da su medijski napadi na Vujnovci napadi na Vukovar pa i na Hrvatsku, da mu mediji zamjeraju uspjeh i da su od njega napravili babarogu.

Penava o PPD-u: Manite se vukovarske tvrtke. Od nje dobivamo plaću i ja i Grmoja

“Zanimljivo je da se predsjednik Domovinskog pokreta sada upušta u jednu tako stravstvenu obranu poduzenika Pavla Vujnovca, a uopće ne otvara krak duboke povezanosti. Dugo ga poznaje i prati ga historijat da je bio dio grupacije koja se družila s Vunovcem i drugim poduzetnicima iz njegove grupacije. Kada predbacuje javnosti da propituje Pavla Vujnovca, zanemaruje brzinu kojom je izraslo Vujnovčevo carstvo, način na koji je na uvozu Gazpromovog, ruskog plina, izrastao PPD, a onda Vujnovac iz PPD-a, kao jedan od trenutno najbogatijih Hrvata, počeo taj novac distribuirati u razne druge segmente gospodarstva – Luka Ploče je njegova, u turizmu je, u trgovini, u Fortenova grupi… Penava zanemaruje činjenicu da je njegov zamjenik Mario Radić, jedan od kreatora Domovinskog pokreta, poslovno povezan s Pavlom Vujnovcem, zajedno su vlasnici u Pevexu, a surađuje i s mnogim drugim poduzetnicima iz Vujnovčeve grupacije. Povezanost postoji, a s druge strane se Domovinski pokret osipava. Penava se nositi s tim da dio osoba koje ne žele funkcionirati s njima upozoravaju da ih smeta ta sprega političkog i poslovnog jer ima puno signala da se kroz utjecaj koji Vujnovčeve tvrtke imaju u medijima radi istvoreveno i za njegovo poslovno carstvo i guraju i rješavaju neki politički interes DP-a. Ovo nije nipošto jednostavna situacija, to je kompleksna mreža koju Penava nije baš uspio pojasniti”, rekla je Klancir.

Za dom spremni: “Plenković je mogao biti premijer koji bi ‘ stavio točku na i’ i pospremio ovaj problem gdje mu je mjesto”

U Jasenovcu je obilježena 78. godišnjica proboja logoraša. Ove godine konačno je formirana samo jedna kolona, a u njoj su osim građana iz raznih dijelova Hrvatske, bili i predsjednik i premijer. Dok je sama komemoracija prošla mirno, u pozadini su glavna tema veće kazne za uzvikivanje pozdrava Za dom spremni. Nezadovoljni predstavnici židovske zajednice prozivaju krivce. Ognjen Kraus iz Koordinacije židovskih općina otvoreno je prozvao Milorada Pupovca i Veljka Kajtazija, predstavnike Srba i Roma, koji, kako kaže Kraus, nisu učinili ništa da se donese Kazneni zakon koji bi kažnjavao ustaški pozdrav i simbole. Kajtazi odgovara da treba biti strpljiv, da se ništa ne rješava preko noći, a Pupovac da je jedno donijeti zakon te da ljude treba, i bitnije je, odgajati i obrazovati.

“Bježe od odgovornosti da su ipak članovi vladajuće većine, da su bili u prilici odlučnije se postaviti oko tih rješenja, naravno da je to pitanje školstva i odgoja, ali 30 godina nakon Domovinskog rata govoriti da je to neki polukorak, korak u nekom smjeru, kada će se onda to pitanje riješiti?! Mislim da su (Pupovac i Kajtazi) bili u prilici odlučnije postaviti pravila igre vladajućoj većini. Ponovno ulazimo u izbornu godinu s neriješenim problemom i uvjerena sam da će se vrlo često slučaj ZDS koristiti da bi se zasjenilo neke bitnije teme ili presudne probleme za Hrvatsku”, smatra Klancir.

“Propušta se prilika, nema više poluporuka. Dobro je da je Kraus upozorio da su predstavnici manjina trebali više učiniti. A i premijer Plenković, koji se voli pozivati na europske vrijednosti mogao je biti premijer koji bi ‘stavio točku na i’ i pospremio ovaj problem tamo gdje mu je mjesto – u Kazneni zakon”, zaključila je novinarka i urednica N1.

