Željko Ivanković: Ne mogu vjerovati da su toliko glupo vodili proces Agrokor, kao da je netko to namjerno radio loše

Podijeli :

N1 - Ilustarcija

Ekonomski analitičar Željko Ivanković u N1 Novom danu osvrnuo se na odbacivanje vještačenja u slučaju Agrokor, što otežava poziciju Državnog odvjetništva, a ojačava onu Ivice Todorića.

Bivši prvi čovjek koncerna sad još snažnije i glasnije stoji uz tezu da se radi o političkom progonu te da je on politička žrtva i da Agrokor nije bankrotirao.

N1 komentar: Gubitnik i dobitnici slučaja Agrokor Nakon odbijanja ključnog dokaza u slučaju Agrokor oglasio se DORH

“Nesumnjivo je bio uzdrman prije donošenja lex Agrokora (Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Hrvatsku, op.a.), odnosno, prije nego država ušla u njega, uz Todorićev supotpis. Prijetili su Rusi, vjerovnici, bunili su se oni kojima se kasnilo s plaćanjem, padao je kreditni rejting i Agrokor je bio uzdrman. Međutim, način na koji je država ušla i način na koji se od 2017. proces vodi, stručnim rječnikom, svaki korak potvrđuje demokratski deficit u Hrvatskoj. Kao prvo, ako je firma bankrotirala, ne znači da ju je njezin vlasnik opljačka. A ovaj proces ide s tom tezom”, kazao je Ivanković i nastavio:

“Otpočetka znamo da je država imala propagandnu taktiku. Najprije je rečeno da se na računu pronašlo šest kuna iako znamo da je dnevni priljev prihoda bio na desetke milijuna kuna. Zatim se oko šest mjeseci kasnije krenulo s pričom o prikrivenim gubicima od nekih 13 milijuna kuna i išlo se dokazati da su to sve Todorić i ekipa uzeli sebi. S padanjem vještačkog dokaza, sva ta propaganda gubi na vjerodostojnosti i ne znam zašto je uopće bila nužna. To je najlošiji dio postupka. I, sad vidimo da Hrvatska ima problem s konceptom sukoba interesa, što vidimo po Povjerenstvu za sprečavanje sukoba interesa. Uopće mi nije jasno da je moguća tolika glupost i tako glupo vođenje procesa, da neovisni vještak bude onaj koji je radio za žrtvu. Nevjerojatno mi je da se dogodi tako očigledan propust jer ostaje dojam kao da se namjerno izveo na tako loš način.”

Nedavno je Fortenova objavila da se nalazi u problemima. Nije usporedivo s Agrokorom, ali narativ prema njoj je svejedno drugačiji.

“Zapravo, treba uspoređivati te dvije stvari jer je Fortenova bivši Agrokor, s određenim pravnim promjenama. Ona se sad pokušava sama spasiti i mišljenja sam da se to trebalo dopustiti Agrokoru”, objasnio je Ivanković pa se vratio na problem sa sukobom interesa u ovom slučaju:

Odvjetnik Ante Todorića: Bez dokaza DORH-u ne preostaje ništa nego povući optužnicu Ivica Todorić: Sve im se srušilo kao kula od karata! Sto posto dobivam i arbitražu

“Ne možete istovremeno raditi za dvije strane u sporu. Pitao sam tadašnju ministricu gospodarstva Martinu Dalić u više navrata tko je pisao zakon, ali ona je to mjesecima odbijala reći. Jer, tko piše zakon, može ga prilagođavati sebi. To mi je nevjerojatno. Naravno da se kasnije “iskopalo” da je onaj tko je pisao zakon, imao je interese. Uz to, tijekom pisanja zakona su komunicirali s odabranim vjerovnicima, što znači da se nekome davalo povlaštene informacije. To je dodatni problem jer sad sve što je kritička javnost zamjerala procesu, sad to može doći na naplatu.”

Ivica Todorić čak najavljuje osnivanje političke stranke i uz arbitražu u Washingtonu, kao i nakon rušenja vještačenja, dobiva tu potrebnu snagu da našteti HDZ-u i Andreju Plenkoviću u izbornoj godini.

“Hrvatska ima loša iskustva s arbitražom oko Ine i bankama u slučaju Zakona o konverziji. Nevolja je biti uopće tužen na tom sudu jer kreira loš imidž, unatoč svim kreditnim rejtinzima. Svi ovi koraci prije, bez obzira što znamo da je Todorić potpisao predaju 2017., koji su napravljeni nevjerojatno nelogično, su argumenti protiv procesa koji se vodi u Hrvatskoj. Tijekom izborne kampanje će svi “pucati iz tih topova”, ali ne znam kako će se to rasplesti. Oporba će sasvim sigurno to pokušati iskoristiti, ali Plenković je jak političar pa ćemo vidjeti hoće li se izvući. Činjenica je da će ožiljci ostati jer je ovo veliki proces, koji su HDZ i Plenković učinili većim uplitanjem politike u njega. Sami su izabrali taj put i vidjet ćemo kako će se na njemu provesti”, zaključio je Željko Ivanković.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Pao slučaj Agrokor: Ključni dokaz protiv Todorića izbačen iz spisa! Oglasio se Visoki kazneni sud, objasnili zašto je odbačeno vještačenje u slučaju Agrokor Hrvatskom se šire uznemirujuće poruke o otrovanim sokovima i vodi. Čekaju se službene informacije