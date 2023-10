Zvonimir Troskot: Ljudi bliski Plenkoviću su mi rekli kako se provode ankete

Podijeli :

Zastupnik Mosta i ekonomski stručnjak Zvonimir Troskot u N1 Studiju uživo komentirao je pad inflacije u Hrvatskoj, koja se u rujnu smanjila na 6,6 posto.

Što je jako dobar rezultat s obzirom da je samo mjesec ranije iznosila 7,8 posto.

Inflacija je pala, osjetimo li mi to uopće?

“Došlo je do jednog pada inflacije, prema službenim statistikama. Ali, ne bih se previše radovao jer nismo spremni za dodatni problem koji je pred vratima, a to je recesija. U kojoj je Njemačka. Zašto je spominjem? Jer je jedan od naših najvećih uvoznika, a upravo je njihova inflacija pala zbog smanjenja uvoza usluga i proizvoda, što znači da manje uvoze od trgovinskih partnera, među kojima je Hrvatska”, kazao je Troskot i naglasio da je ključno napraviti nacionalni plan za oporavak i otpornost:

“U ekonomskim ciklusima je normalno da nakon visokih inflacija dolazi recesija, a mi smo ekstra porezima maltretirali poduzeća. Nameti se u ovakvim situacijama ne koriste. Također, hrvatska inflacija je među najvećima u Europi i to treba vidjeti zašto. Uz to, građani nisu osjetili taj pad inflacija.”

Kaže da su Vladine mjere – neučinkovite.

Troskot za N1 otkrio kako dolazi do insajderskih informacija o HEP-u i otkriva velike afere

“Pokazalo se da mjere nisu učinkovite jer nam je inflacija i dalje među najvećima u Europi. Restriktivna monetarna politika ili povećanje kamatnih stopa, jest jedna od najvećih mjera. Također, da nije bilo toliko tiskanog novca unazad deset godina, ne bi bilo toliko teško ići u bitku s inflacijom. Od 2010. do 2019. je bilo pet do šest puta više tiskanog novca od realnog rasta ekonomije. To se prelilo na cijene nekretnina. Mi bismo pozvali na odgovornost Hrvatsku narodnu banku. Kako? S obzirom da je to ustavna kategorija, poslali bismo državnu reviziju koja bi “proroštala” sve odjele”, pojasnio je Mostov zastupnik.

Premijer Andrej Plenković i ministar financija Marko Primorac pohvalili su se sastankom s bankama i podizanjem kamata na štednju.

“Zakasnili su, novac ljudi je izgubljen. Dugoročno rješenje bilo bi napustiti bankocentričnost financijskog sustava u Hrvatskoj i raditi nešto što radi hotel Esplanade, samostalno izdavanje obveznica. Bilo bi super da naši ljudi počnu investirati u njih”, mišljenja je Troskot.

Na kraju je komentirao ankete.

“Iz njemu bliskih redova su mi rekli kako se rade ankete. Na lokalnim i županijskim razinama znaju koga su zaposlili preko veze pa se tu osobu naziva na telefon i testira lojalnost. Zato dobivaju uvijek iste brojke. Htio bih da to bude transparentno. Posljednja anketa bit će izbori, a mi smo spremni kad god budu, makar sutra. I svog kandidata za premijera ćemo objaviti kad kao stranka budemo spremni jer igramo kao tim i kao tim pobjeđujemo”, zaključio je Zvonimir Troskot.

