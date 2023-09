Troskot za N1 otkrio kako dolazi do insajderskih informacija o HEP-u i otkriva velike afere

Podijeli :

Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot gostovao je u N1 Newsroomu, gdje je komentirao vijest da je član Uprave HEP-a kupio stan od Pavla Vujnovca.

Mostovac Troskot u srijedu je u Saboru otkrio da je član Uprave HEP-a Tomislav Šambić potpisao ugovor o kupnji nekretnine s vlasnikom PPD-a Pavlom Vujnovcem. Još je to jedna afera u HEP-u koju je otkrio upravo Troskot, stoga ga je novinarka N1 televizije najprije upitala kako on uspijeva doći do tih “insajderskih” informacija.

“To je dokaz da mi stvarno radimo kontinuirano, da nas zanimaju takve teme i da razgovaramo s velikim brojem energetskih i nekretninskih stručnjaka. Na kraju dana mi smo prva linija obrane hrvatskog proračuna jer su nas odabrali naši ljudi. Hrvatska je mala zemlja, ako stvarno zagrebete, brzo dođete da informacija”, rekao je.

“Nećemo stati. Sigurno ćemo istraživati i dalje jer ne vidimo epiloge svih ovih situacija”, dodao je, nabrojivši potom sve afere HEP-a u posljednje vrijeme.

Govoreći o konkretnom slučaju kupnje stana člana uprave HEP-a od Pavla Vujnovca, istaknuo je da je to još jedan dokaz da je “Vujnovac pokorio sve državne institucije”.

“Andrej Plenković je njegov glasnogovornik u Vladi jer mu je zapravo poklonio naš plin. Državni tajnik Milatić također dolazi iz tog hvarskog kartela kao i Plenković, koji nikad nije opovrgnuo da prodaje svoje vino u Konzumu, kojemu je najveći vlasnik upravo Vujnovac. Na kraju dana dolazimo do smiješnog, ridikuloznog direktnog primjera sukoba interesa gdje je član Uprave HEP-a od svih stanova, a imamo ih nekoliko tisuća u Zagrebu, kupio stan ni manje ni više nego od Pavla Vujnovca, koji je možda najveći dobavljač HEP-a”, rekao je, dodajući da je “ovo puno više od sukoba interesa”.

Troskot je dalje naveo da su mostovci poslali zastupničko pitanje Ministarstvu financija, odnosno Poreznoj upravi kako bi saznali više detalja o samom slučaju. Također su podnijeli informacije europskim istražnim tijelima.

“Zanima nas koliko je oštećen proračun RH jer su cijene nekretnina u tom luksuznom dijelu Zagreba, odmah preko puta NSK, puno veće i na taj način je oštećen proračun zbog poreza na promet nekretnina. Poslali smo taj ugovor i europskim istražnim tijelima s obzirom na to da i oni istražuju određene radnje po pitanju Uprave HEP-a jer su neke stvari bile financirane europskim novcem”, rekao je.

Na kraju je naglasio da je cilj njihovih akcija spriječiti daljnje gubitke i krađu javnih resursa te zaustaviti situaciju gdje se odluke donose bez transparentnosti i uz ignoriranje stvarnih interesa građana Hrvatske.

“Čekat ćemo te odgovore. Nevjerojatno nam je da se ovako rješavaju ugovori, da nestaju milijuni i milijarde, a premijer samo kaže: ‘To ću ja odlučiti kada ja hoću.’ To želimo zaustaviti. Nitko ovdje ni nad kime ne likuje, no samo ne želimo da se moramo ponovno sastajati za šest mjeseci, kada će opet biti sastavljen novi model kojim će biti ukraden naš plin, a nama će biti rečeno da nam se daje. Ma ne dajete vi nama ništa”, zaključio je za N1.

