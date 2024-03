FOTO / Drama u Zagrebu: Mladić podletio pod tramvaj, izvlačili ga vatrogasci

Podijeli :

U srijedu u 11:20 sati, tramvaj linije 8 koji vozi na relaciji Mihaljevac - Zapruđe, krećući se ulicom Ribnjak u smjeru juga pod još nerazjašnjenim okolnostima naletio je na mušku osobu koja se nalazila na tračnicama. Muškarca su brzom intervencijom vatrogasci izbavili ispod tramvaja te je vozilom hitne medicinske pomoći ubrzo odvezen s mjesta nesreće na primanje pomoći u bolnicu.

U međuvremenu, tramvajski promet na toj dionici je preusmjeren, Večernji list doznaje iz ZET-a. Linija 8 u oba smjera prometuje od Zapruđa do Kvaternikovog trga, a linija 14 trenutno vozi od Savskog mosta do Maksimira umjesto do Mihaljevca. Ovakva regulacija prometa trajat će dok se ne obavi policijski očevid.

Iz ZET-a javljaju kako je od 12:10 u prometu izvanredna autobusna linija Kaptol – Mihaljevac kako bi prevozila putnike na toj relaciji dok traje zastoj u tramvajskom prometu uzrokovan ranijom nesrećom. Autobus ne može do Draškovićeve jer je zbog policijskog očevida zatvoren prometni trak u smjeru juga. Stvaraju se velike kolone i zastoji na tom dijelu i u prometu osobnih vozila.

