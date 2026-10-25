Iz Korane u Karlovcu izvučeno tijelo starije žene

Jurica Galoic/PIXSELL/Ilustrativna fotografija

Pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja u subotu su iz Korane u Karlovcu na obalu izvukli tijelo 90-godišnjakinje, a zatim je proveden policijski očevid, izvijestila je u nedjelju Policijska uprava karlovačka

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Postupano je po dojavi građanina koji je uočio truplo, dodali su iz policije.

Najavljeni su obdukcija i nastavak kriminalističkog istraživanja radi utvrđivanja točnog uzroka smrti i okolnosti.