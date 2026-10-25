NAPETI IZVANREDNI IZBORI
Kaos na biralištu u Srbiji: Članica biračkog odbora dobila pljusku, upalo 30 maskiranih muškaraca
Skupina ljudi jutros je izazvala incidente na biračkim mjestima u selu Pukovac, na području općine Doljevac u Srbiji, potvrdile su za Nova.rs odvjetnica Dragana Milutinović i zastupnica Stranke slobode i pravde (SSP) Jelena Milošević.
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Prema riječima odvjetnice Milutinović, do ometanja izbornog procesa došlo je na biračkim mjestima 22, 27 i 32 u Pukovcu.
"Članica biračkog odbora na biračkom mjestu 22 dobila je pljusku. Ondje su upala trojica muškaraca koji su ometali izborni proces. Isto se ponovilo i na biračkom mjestu 27, ali najgore je bilo na biračkom mjestu 32, gdje je upalo tridesetak maskiranih muškaraca koji su fizički i verbalno prijetili članovima biračkog odbora, zbog čega je glasanje prekinuto", rekla je Milutinović.
"Policija je došla, ali nije htjela ući na biračko mjesto"
Nakon incidenata pozvali su policiju iz Doljevca.
"Pozvali smo policiju iz Doljevca. Došli su, ali su ostali samo ispred biračkog mjesta. Nisu htjeli ući niti su nam pružili zaštitu. Ponovno sam nazvala policijsku postaju, gdje su mi objasnili da ih nije pozvao predsjednik biračkog odbora i da zbog toga nisu ušli na biračka mjesta", ispričala je odvjetnica.
Dodala je da je, nakon što je zaključila da od lokalne policije ne mogu očekivati zaštitu, pozvala policiju iz Niša.
"Oni su postupili iznimno profesionalno. Za njih imamo samo pohvale. Bili su korektni i ljubazni te se situacija smirila", rekla je Milutinović za Nova.rs.
Zastupnica SSP-a: "Situacija je i dalje napeta"
Na mjesto događaja stigla je i zastupnica SSP-a Jelena Milošević, koja je potvrdila da se izbori u Pukovcu odvijaju u napetoj atmosferi.
"Uspjeli smo riješiti problem, ali situacija je i dalje napeta", izjavila je Milošević.
Potvrdila je i da je bilo fizičkih sukoba s članovima biračkih odbora.
"Bilo je svega i svačega. Kada sam stigla, ondje je već bila policija. Razgovarala sam s našim promatračima. Sigurnost ljudi nam je na prvom mjestu, ali, naravno, cilj nam je i spriječiti nezakonito ubacivanje glasačkih listića u glasačke kutije. Mogu reći da je trenutačno ondje mirno, ali koliko će to potrajati, nitko ne zna", navela je Milošević.
Policija i tužiteljstvo zasad se nisu oglasili o ovim incidentima.
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