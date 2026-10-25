Kaos na biralištu u Srbiji: Članica biračkog odbora dobila pljusku, upalo 30 maskiranih muškaraca

"Bilo je svega i svačega. Kada sam stigla, ondje je već bila policija. Razgovarala sam s našim promatračima. Sigurnost ljudi nam je na prvom mjestu, ali, naravno, cilj nam je i spriječiti nezakonito ubacivanje glasačkih listića u glasačke kutije. Mogu reći da je trenutačno ondje mirno, ali koliko će to potrajati, nitko ne zna", navela je Milošević.