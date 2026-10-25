Porazni podaci: U Zagrebu oko 43 posto srednjoškolaca u školi gladno često ili svaki dan

"Iako je opća slika dobrobiti djece u Zagrebu relativno povoljna, nalazi dosljedno pokazuju da je u gotovo svim područjima dobrobit djece značajno povezana s materijalnim statusom obitelji. Približno svako trinaesto dijete (7,4 posto učenika) procjenjuje da je njegova obitelj u lošijem financijskom položaju od obitelji vršnjaka, a ovisno o području dobrobiti do 10 posto djece nema u potpunosti zadovoljene osnovne ili razvojno važne potrebe", ističu profesorice na Katedri za socijalnu politiku zagrebačkog Pravnog fakulteta Olja Družić Ljubotina, Ivana Dobrotić i Lea Skokandić koje su radile na istraživanju. Romana Galić iz Grada Zagreba i Olja Družić Ljubotina bile su suvoditeljice projekta.