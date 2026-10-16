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u pleternici

Kamion vozio u rikverc i zabio se u dućan

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16. lis. 2026. 09:34
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pu sd policija
PU splitsko-dalmatinska

U četvrtak oko 10.25 sati u Pleternici u Ulici kralja Zvonimira,  46-godišnji vozač koji je upravljao teretnim automobilom,  prilikom vožnje unatrag, stražnjim dijelom vozila je udario u objekt trgovačke radnje.

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U prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba, a nastala je materijalna šteta, javlja policija.

Vozaču je na mjestu događaja naplaćena novčana kazna zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Teme
policija prometna nesreća prometni prekršaj

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