Kamion vozio u rikverc i zabio se u dućan

PU splitsko-dalmatinska

U četvrtak oko 10.25 sati u Pleternici u Ulici kralja Zvonimira, 46-godišnji vozač koji je upravljao teretnim automobilom, prilikom vožnje unatrag, stražnjim dijelom vozila je udario u objekt trgovačke radnje.

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U prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba, a nastala je materijalna šteta, javlja policija.



Vozaču je na mjestu događaja naplaćena novčana kazna zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.