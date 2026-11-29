američka glazbena ikona
Preminuo Mike Love, frontman legendarne grupe The Beach Boys
Mike Love, frontman grupe The Beach Boys, preminuo je u 85. godini, potvrdio je predstavnik glazbenika.
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U izjavi za američki medij Variety, Loveova glasnogovornica Katie Altman rekla je: „S dubokim žaljenjem objavljujem da je Mike Love preminuo večeras, okružen obitelji.
„Američka kulturna ikona ostat će zapamćena po iznimnom talentu i inspiraciji koju je pružao generacijama glazbenika.
„Slavimo njegov izniman doprinos američkoj glazbi i radost koju je osjećao nastupajući pred svojim voljenim obožavateljima.”
Loveov prijatelj John Stamos rekao je da je bila „privilegija voljeti nekoga toliko da ovako boli”.
Na Instagramu je napisao: „Veći dio života proveo sam slaveći radost koju je donosio. Sada shvaćam da što je radost dublja, to je i tuga dublja.
Bila je privilegija voljeti nekoga toliko da ovako boli.”
Stamos je u listopadu otkrio da se Love „suočava s ozbiljnim zdravstvenim teškoćama”.
Rekao je da su mu liječnici savjetovali da se „posveti zdravlju”, ali da je inzistirao na nastupima za svoje obožavatelje.
Stamos je nastupao s grupom The Beach Boys od 1985. i pripisao je Loveu zasluge za to što ga je naučio kako zabavljati publiku.
Loveov posljednji nastup bio je 10. listopada u dvorani Ryman Auditorium u Nashvilleu.
U objavi na Instagramu u lipnju Love je rekao da se oporavlja od bronhitisa i covida-19.
Grupa The Beach Boys osnovana je 1961. godine i tijekom karijere prodala je više od 100 milijuna ploča.
Jedan od suosnivača grupe, Brian Wilson, preminuo je 2025. u 82. godini.
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